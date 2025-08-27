PILNE! Adam Niedzielski trafił do szpitala! Były minister zdrowia miał zostać pobity!

Były minister zdrowia pobity?!

Informacje o tym, że Adam Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach potwierdził RMF FM dyrektor medyczny tej lecznicy. Były szef resortu zdrowia (kierował nim w latach 2020-2023) miał pojawić się w placówce z obrażeniami najprawdopodobniej po pobiciu, do którego doszło dzisiaj po południu.Jak poinformowano, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Komisarz Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, nie ujawniła nam tożsamości pobitego mężczyzny, ale potwierdziła, że dziś w godzinach popołudniowych doszło do takiego zdarzenia w jednej z restauracji. – Jak wynika z naszych ustaleń, poszkodowany został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Na miejsce został skierowany patrol policji, który potwierdził zgłoszenie i podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego zdarzenia. Poszkodowany trafił do szpitala. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie, zmierzające do ustalenia sprawców ataku – powiedziała "Super Expressowi" funkcjonariuszka policji.

Według naszych nieoficjalnych ustaleń do ataku na Niedzielskiego miało dojść po tym, jak wychodził on z jednej z miejscowych restauracji. To wówczas agresor miał krzyczeć do niego: „Zdradziłeś, zdradziłeś, zdradziłeś”, po czym rzucił się na niego z pięściami.

Adam Niedzielski, absolwent SGH i specjalista od ekonomii oraz zdrowia, w latach 2020-2023 sprawował urząd ministra zdrowia. W okresie pandemii COVID-19 był jednym z kluczowych przedstawicieli rządu Mateusza Morawieckiego. Przed objęciem stanowiska ministra, zarządzał Narodowym Funduszem Zdrowia. Jego ścieżka zawodowa koncentrowała się na zagadnieniach finansów publicznych oraz strategii w sektorze zdrowotnym.

