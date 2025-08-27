Adam Niedzielski pobity pod knajpą! Nasz reporter był na miejscu zdarzenia. Zatrważające szczegóły

Pobicie Adama Niedzielskiego. Szczegóły zdarzenia

Adam Niedzielski zaatakowany został przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich uderzył byłego ministra zdrowia w twarz. Brutalne sceny rozegrały się przy restauracji w centrum Siedlec, znajdującej się naprzeciwko miejscowego więzienia. Adam Niedzielski doznał rozcięcia naskórka wargi i niegroźnego urazu pleców. Przeprowadzone badania wykazują, że te drobne urazy nie kwalifikują ofiary pobicia do dalszej hospitalizacji. Jak podawała TVN24, Adam Niedzielski opuścił już placówkę. Według relacji świadków, sprawcy mieli wypowiadać w kierunku Niedzielskiego niepochlebne opinie, zarzucając mu niedopatrzenia podczas pandemii. Z ust atakujących mężczyzn padały słowa obraźliwe. Jeden z nich krzyknął w kierunku byłego szefa resortu zdrowia: "zdrada stanu". Na miejscu pojawiła się policja i pogotowie ratunkowe. Sprawcy pobicia zbiegli spod knajpy.

Adam Niedzielski pobity w Siedlcach. "Sprawca jest już ustalony na podstawie odczytu monitoringu"

Były minister trafił do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach im. Św. Jana Pawła II. Reporter SE był na miejscu zdarzenia. Obsługa restauracji ma zakaz wypowiadania się na temat pobicia Adama Niedzielskiego. - Nie możemy nic mówić - krótko kwituje jedna z kelnerek. Sprawca jest już ustalony na podstawie odczytu monitoringu. Policja prowadzi działania w celu schwytania agresywnego siedlczanina. Według nieoficjalnych doniesień, wizyta byłego ministra w Siedlcach była związana ze zmianami na stanowisku dyrektora miejscowego szpitala.

Donald Tusk o złapaniu sprawców pobicia Adama Niedzielskiego. "Zero litości"

W rozmowie z "Super Expressem" oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach komisarz Ewelina Radomyska nie ujawniła personaliów zaatakowanego mężczyzny, ale potwierdziła, że doszło do zdarzenia

Jak wynika z naszych ustaleń, poszkodowany został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Na miejsce został skierowany patrol policji, który potwierdził zgłoszenie i podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego zdarzenia. Poszkodowany trafił do szpitala. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie, zmierzające do ustalenia sprawców ataku

- przekazała. Do sprawy odniósł się już premier Donald Tusk. Zapowiedział "zero litości" dla sprawców ataku.

Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć

- zapewnił szef rządu we wpisie na platformie X.

Aktualizacja: tuż po godz. mazowiecka policja poinformowała, że sprawcy ataku na Adama Niedzielskiego zostali zatrzymani. - Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności - czytamy we wpisie na X.