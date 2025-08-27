Pobicie Niedzielskiego

Wstrząsające doniesienia obiegły polskie media. Jak się okazało, były minister zdrowia Adam Niedzielski trafił do szpitala w Siedlcach. Dr Mariusz Mioduski, członek zarządu szpitala, w rozmowie z Radiem ESKA przyznał, że stało się to tuż po godzinie 16. - O okolicznościach na razie nie mówimy. Tym będzie się zajmować policja i organy ścigania (...) Pacjent będzie podlegał obserwacji i diagnostyce naszego oddziału ratunkowego - zakończył. (WIĘCEJ: PILNE! Adam Niedzielski trafił do szpitala! Były minister zdrowia miał zostać pobity!)

Jak ustaliliśmy, Adam Niedzielski nie spodziewał się ataku. Były szef resortu zdrowia został zaczepiony przez dwóch mężczyzn po wyjściu z restauracji, gdzie spożywał obiad. Według nieoficjalnych informacji, jeden z agresorów zaczął wówczas krzyczeć w kierunku byłego ministra: "zdrada stanu". Po chwili mężczyzna miał rzucić się zaś na niego z pięściami. Na miejsce została wezwana policja, która zabezpieczyła nagrania z monitoringu i przesłuchała świadków (WIĘCEJ: Wstrząsające kulisy pobicia Adama Niedzielskiego. "Zdrada stanu").

Stacja RMF FM dowiedziała się, że napastnicy w momencie ataku mieli też głośno krytykować decyzje podejmowane przez ofiarę jako ministra zdrowia w czasie pandemii. Adam Niedzielski był w latach 2020–2023 ministrem zdrowia w rządzie Morawieckiego.

Tusk reaguje

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się sam premier Donald Tusk. - Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć - zapewnił. - Zero litości - dodał stanowczo.

Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 27, 2025

