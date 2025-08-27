Wstrząsające kulisy pobicia Adama Niedzielskiego. "Zdrada stanu"

Adam Niedzielski pobity pod restauracją. Agresor krzyczał: "zdrada stanu"

Adam Niedzielski nie spodziewał się ataku. Były szef resortu zdrowia został zaczepiony przez dwóch mężczyzn po wyjściu z restauracji. Zaczęło się od słow... Według nieoficjalnych informacji, jeden z agresorów krzyczał w kierunku byłego ministra: "zdrada stanu". Po chwili mężczyzna miał rzucić się na Adama Niedzielskiego z pięściami. Komisarz Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, co prawda nie ujawniła nam tożsamości pobitego mężczyzny, ale potwierdziła, że dziś w godzinach popołudniowych doszło do wstrząsającego zdarzenia.

Na miejsce został skierowany patrol policji, który potwierdził zgłoszenie i podjął czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego zdarzenia. Poszkodowany trafił do szpitala. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie, zmierzające do ustalenia sprawców ataku

- przekazała policjantka. Adam Niedzielski trafił do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. Dyrektor medyczny szpitala poinformował RMF24, że Adam Niedzielski przechodzi badania diagnostyczne, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Adam Niedzielski już był atakowany pod swoim blokiem

Adam Niedzielski pełnił funkcję ministra zdrowia w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego od 26 sierpnia 2020 roku. Zastąpił wówczas Łukasza Szumowskiego. Sprawował urząd do 8 sierpnia 2023 roku, kiedy złożył rezygnację po kontrowersjach związanych z ujawnieniem danych lekarza, naruszając przepisy RODO.

To nie pierwszy atak na byłego szefa resortu zdrowia. Przypomnijmy, że w maju w 2021 roku Adam Niedzielski (pełnił funkcję ministra) został zaatakowany przed blokiem, w którym mieszkał. Grupa kilkudziesięciu osób zaczaiła na urzędnika i zaczęła mu grozić. - Tak, dorwaliśmy pana ministra Niedzielskiego, który nic spod maski nie potrafił nam powiedzieć. My wiemy dokładnie, gdzie on mieszka i będziemy tutaj nie raz, nie dwa, dopóki się ta cała szopka nie skończy - mówił jeden z agresorów, odnosząc się do restrykcji związanych z pandemią Covid-19.

Galeria: Adam Niedzielski. Atak na ministra zdrowia