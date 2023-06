i Autor: Art Service/Super Express

Wielka rekonstrukcja

Po co Jarosław Kaczyński wszedł do rządu? Dwa konkretne powody

Jarosław Kaczyński oficjalnie jest już wicepremierem. Wraz z jego wejściem do rządu Mateusza Morawieckiego zastępcami premiera przestali być: Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk. Po co Jarosław Kaczyński wszedł do rządu? Okazuje się, że są dwa konkretne powody. Wskazał jej rzecznik PiS Rafał Bochenek. Czy rekonstrukcja rządu pomoże PiS wygrać wybory parlamentarne?