Pilne! Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Sasin, Błaszczak, Gliński i Kowalczyk odchodzą! PiS gra va banqe

Jarosław Kaczyński wraca do rządu Mateusza Morawieckiego

We wtorek wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów; jest to związane z powrotem do rządu na funkcję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - poinformował Jacek Sasin. Z kolei Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że w środę o godz. 12.00 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. O powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu Mateusza Morawieckiego głośno było od kliku dni. We wtorek, 20 czerwca, na łamach "Super Expressu" informowaliśmy o planowanych roszadach w rządzie. Powrót szefa PiS na fotel wicepremiera to efekt wielogodzinnej narady w sztabie wyborczym partii, którego w poniedziałek szefem został Joachim Brudziński po tym, jak do dymisji podał się Tomasz Poręba. Rzecznik rządu w rozmowie z PAP zdradził też, że Jarosław Kaczyński będzie jedynym wicepremierem w rządzie, a pozostali wicepremierzy (Piotr Gliński, Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak i Henryk Kowalczyk) i złożyli rezygnacje z funkcji wicepremierów i pozostaną ministrami.

Jarosław Kaczyński odszedł z rządu rok temu, a Jacek Sasin jeszcze w sobotę był w Gdyni

Jarosław Kaczyński z rządu Mateusza Morawieckiego odszedł rok temu, po to by wzmocnić partię przez wyborami parlamentarnymi. Funkcję wicepremiera pełnił niemal dwa lata. Teraz zmieniła się koncepcja i okazało się, że szef PiS znów jest potrzebny w rządzie. - Musimy zrobić nowy początek, a prezes w rządzie będzie zwornikiem naszego obozu - mówił nam ważny polityk partii rządzącej. Niektórzy będą zaskoczeni dymisją Jacka Sasina, który był wiceprezesem Rady Ministrów od czasu uformowania drugiego rządu Mateusza Morawieckiego (po wyborach parlamentarnych 2019). Jeszcze w weekend Jacek Sasin pojawił się w Gdyni podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę dwóch hal na terenie PGZ Stoczni Wojennej. Mówił wówczas m.in. o tym, ile Polska wydaje na obronność.

