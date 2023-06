Jarosław Kaczyński zdecydował! Jest nowy szef sztabu PiS. Megamocne nazwisko

Zapraszamy do oglądania!

Joachim Brudziński nowym szefem sztabu PiS

Jarosław Kaczyński zdecydował się na megamocne nazwisko. Joachim Brudziński ma wlać nadzieje w sera działaczy PiS. - Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości został europoseł Joachim Brudziński Nie zwalniamy tempa. Zwyciężymy - napisał na Twitterze Rafał Bochenek. Joachim Brudziński w PiS jest prawdziwą legendą. Jego znajomość z Jarosławem Kaczyńskim sięga jeszcze czasów ich poprzedniej partii, czyli Porozumienia Centrum. Nowy szef sztabu PiS uznawany jest za członka tzw. Zakonu PC, czyli najwierniejszych z wiernych współpracowników prezesa pamiętających jeszcze burzliwe lata 90. Joachim Brudziński ma 55 lat i niezwykle bogatą karierę polityczną. Był m.in. wicemarszałkiem Sejmu i ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Nigdy nie zawiódł Jarosława Kaczyńskiego.

Tomasz Poręba podał się do dymisji. Nie została przyjęta

Nowe stanowisko dla Joachima Brudzińskiego to pokłosie rezygnacji Tomasza Poręby, innego europosła PiS, szefa sztabu wyborczego PiS przed wyborami samorządowymi (2018 r.) i przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (2019 r.). Media od jakiegoś czasu donosiły o nienajlepszej atmosferze panującej w obozie partii rządzącej. W "Super Expressie" także spekulowaliśmy o wymianie szefa sztabu PiS. Kiepskie nastroje spotęgowały się jeszcze do marszu 4 czerwca zwołanego przez Donalda Tuska. Tomasz Poręba o swojej dymisji poinformował w piątek, 16 czerwca, w późnych godzinach wieczornych. - Po głębokim namyśle, kierując się dobrem obozu, złożyłem wczoraj na ręce prezesa Jarosława Kaczyńskiego dymisję z funkcji szefa sztabu PiS. Mimo, że nie została przyjęta, pozostaje ona dla mnie decyzją ostateczną. Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią. Za którym stanie się murem - napisał na Twitterze Tomasz Poręba.

