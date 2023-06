i Autor: Pawel Wodzynski/East News, AP Photo/Czarek Sokolowski Jarosław Kaczyński, Tomasz Poręba

Dzieje się!

Dymisja w PiS. Szef odchodzi! "Decyzja ostateczna". Ważny dzień w polskiej polityce

Dymisja w PiS stała się faktem! I to mimo tego, że wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne. Odchodzi zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego, sprawdzony w wielu trudnych kampanijnych bojach. Chodzi o Tomasza Porębę, szefa sztabu PiS. To ważny dzień w polskiej polityce, bo Tomasz Poręba był szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości podczas wyborów samorządowych w 2018 roku. Polityk kierował kampanią partii Jarosława Kaczyńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019.