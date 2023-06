Tusk zwrócił się z apelem do wyborców PiS i Konfederacji: spójrzcie uczciwie w lustro

Tusk: olbrzym się budzi

W Poznaniu o godzinie 18 na Placu Wolności zebrały się tysiące mieszkańców z biało-czerwonymi flagami. Zebranych przywitał prezydenta miasta Jacek Jaśkowiak. Po nim głos zabrały działaczki na rzecz praw kobiet, które nie kryły oburzenia z powodu kolejnej śmierci ciężarnej Polki. Następie do tłumu przemówił lider PO. – Jestem szczęśliwy, że znowu widzę tysiące Polek i Polaków. W Warszawie było nas ponad pół miliona, ludzi wierzących w siebie i w Polskę. Mamy powód do dumy, bo pokazaliśmy całemu światy, że Polska nie śpi, „olbrzym się budzi” – powiedział Tusk, który następnie przypomniał, że Wielkopolanie i poznaniacy wielokrotnie udowodnili, że bliski im jest patriotyzm (wydarzenia z czerwca 1956 r.) oraz pracowitość. – Potrafię sobie wyobrazić, jak tutaj boli was ta pisowska gemela. To w poznańskiej gwarze: bałagan, bajzel, śmieciowisko. Dość mamy brudu, który wylewa się każdego dnia z ich urzędów, z ich mediów. Mam nadzieję, że dziś usłyszą, że mamy tego dość – stwierdził przewodniczący PO.

Apel do wyborców PiS i Konfederacji

Polityk wiele czasu podczas przemówienia poświęcił nie swoim zwolennikom, ale wyborcom prawicy. – Będę chciał się zwrócić do wyborów PiS, a być może też do wyborców drugiej, ultraprawicowej partii. Jeżeli tu, w Wielkopolsce ludzie szanują pracowitość, odpowiedzialność i życzliwość, to zastanówcie się, czy na tym wam zależało, aby władza dawała koleżankom i kolegom pracę – stwierdził Donald Tusk. – Takiego złodziejstwa świat nie widział. Od marszu minęły dwa tygodnie, przez ten czas dowiedzieliśmy się o kolejnych skandalach. Oni uważają, że bogactwo narodu oznacza jakieś kosmiczne wynagrodzenia i fuchy dla znajomych, bo wystarczy napisać list do posła Brudzińskiego i ma się robotę - marzenie. Nie wierzę w to i mówię do wszystkich wyborów i wyborczyń PiS: wzywam was, abyście przyjrzeli się propagandzie, spójrzcie uczciwie i z otwartymi oczami, jak oni okradają was. Spójrzcie na nich i spójrzcie w lustro, czy chcecie zagłosować na tych, co okradają nas z pieniędzy, szczęścia i z bezpieczeństwa – mówi polityk.

"Oni nie żartują"

Następnie Donald Tusk wymienił imiona ciężarnych kobiet, które umarły w szpitalach, ponieważ nie otrzymały pomocy medycznej (nie wykonano aborcji). – Dziś ta władza to są seryjni zabójcy tych kobiet. Panie Kaczyński, na pańską głowę spadają te śmierci, ta żałoba – powiedział przewodniczący PO i ponownie zaapelował do wyborców. – Nikt przyzwoity w Polsce nie może dłużej udawać, że nie widzi tych dramatów. To mój drugi apel, do tych, którzy myślą, aby ponownie wybrać PiS lub ich pobratymców z Konfederacji. Jak oni mówią, ze Polska bez podatków to mówią bzdury, ale jako mówią, że kobieta za przerwanie ciąży ma iść do więzienia, to oni nie żartują – przekonywał Tusk.