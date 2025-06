Sławomir Mentzen ostro o PiS! "Nie dam się wciągnąć"

Sławomir Mentzen słynie ze swoich ostrych wypowiedzi na każdy temat. Polityk rzadko gryzie się w język, co wielokrotnie udowodnił chociażby podczas tegorocznej kampanii wyborczej. Także tym razem postanowił wprost powiedzieć, co myśli. Bez ogródek skomentował ideę rządu technicznego, ucinając wszelkie spekulacje na ten temat.

- Nie ma i nie będzie żadnego rządu technicznego. Nie ma o czym rozmawiać, nie ma tego tematu, nie warto się na tym skupiać - stwierdził kategorycznie.

Mentzen o współpracy z PiS

Lider Konfederacji podkreślił, że nie pozwoli na to, by PiS wykorzystywał go do swoich celów.

- Nie dam się - będę przynajmniej próbować - wciągnąć w żadne gry PiS. Nie dam się stawiać jako przystawka PiS, nie będzie mnie PiS szantażować: albo współpracuję z PiS, albo jestem zdrajcą Polski - zaznaczył Mentzen, wyrażając swoje obawy przed instrumentalnym traktowaniem przez partię rządzącą.

Sławomir Mentzen jasno dał do zrozumienia, że priorytetem jest dla niego Konfederacja i jej program. "Nie - zaznaczył stanowczo. - Mnie nie interesuje PiS, mnie interesuje Konfederacja" - podkreślił, akcentując niezależność swojej formacji politycznej.

Zmiana zdania?

Warto przypomnieć, że początkowo Sławomir Mentzen wyraził gotowość do rozmów z Jarosławem Kaczyńskim na temat propozycji rządu technicznego.

- Propozycja Jarosława Kaczyńskiego, dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie. Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to - pisał na Twitterze.

Jednak, jak się okazało, propozycja PiS nie była traktowana poważnie, co Sławomir Mentzen krótko podsumował.

- Chodzi wam o realne odwołanie rządu Tuska, a o propozycję czysto medialną, zwykły spin i zajmowanie uwagi mediów przez miesiące, jak kiedyś z prof. Glińskim - stwierdził.

Inicjatywa Kaczyńskiego, mimo zaproszenia do rozmów wystosowanego przez Mariusza Błaszczaka, ostatecznie nie zyskała poparcia i zakończyła się fiaskiem.

