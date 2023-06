Wielki marsz 4 czerwca. Pojawią się nie tylko politycy [RELACJA NA ŻYWO]

Donald Tusk dokładał wszelkich starań, by zachęcić jak najwięcej osób do udziału w marszu 4 czerwca. Co jakiś czas nagrywał filmiki zachęcające do obecności, ale nie tylko on stara się zmotywować wyborców. W akcję promującą marsz zaangażowało się wiele osób spoza świata polityki, w tym na przykład Kuba Wojewódzki, Piotr Kraśko, Barbara Kurdej-Szatan, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Wojciech Mann, Maja Ostaszewska, Maciej Maleńczuk, Stanisław Tym i wiele innych.

Marsz o 12:00 ruszy z placu na Rozdroży, przejdzie przez aleje Ujazdowskie, plac trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i zakończy się na placu Zamkowym. - Zwróciliśmy się do zarządców dróg, aby usunęli wszystkie niebezpieczne elementy z infrastruktury drogowej. Z uwagi na liczbę zgromadzeń na trasach będą ustawione beczkowozy po to, aby każdy mógł skorzystać z warszawskiej kranówki – mówił w rozmowie z TVN warszawa dyrektor Biura Bezpieczeństwa w ratuszu Michał Domaradzki.

Donald Tusk zachęca do zabrania flag Polski. - Dziękuję za wsparcie, ale nie pocieszenia mi trzeba, tylko Waszej determinacji i wiary w zwycięstwo. Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską – ozanjmił na Twitterze lider PO.

