MSZ reaguje na prośby o wyjazd z Izraela

Paweł Wroński zaznaczył, że opuszczenie Izraela drogą lądową lub morską jest nadal możliwe, a MSZ będzie reagował stosownie do rozwoju sytuacji. Sprawa dotyczy ponad 200 osób zarejestrowanych w systemie Odyseusz, które sygnalizują chęć uzyskania wsparcia w opuszczeniu Izraela.

Inicjatywa konsula honorowego w Betlejem

Radio Zet podało, że zorganizowany wyjazd Polaków z Izraela i Bliskiego Wschodu planowany jest wstępnie na poniedziałek lub wtorek. Wyjazd ma być przeprowadzony przez przejścia graniczne w Jordanii i dalej Amman lub Egipt i Tabę, najpierw drogą lądową, a następnie samolotem. W akcję zaangażowany jest konsul honorowy w Betlejem. Konsulat informuje o konieczności dodatkowych noclegów w oczekiwaniu na połączenie lotnicze, a koszty podróży ponosi każdy indywidualnie.

Rzecznik MSZ przyznał, że inicjatywa konsula honorowego jest znana resortowi, ale podkreślił, że "jest to inicjatywa odpłatna" i nie jest zorganizowana we współpracy z MSZ.

Dostępne drogi wyjazdu z Izraela

Paweł Wroński podkreślił, że nadal są drożne drogi kołowe z Izraela, a także istnieje możliwość opuszczenia kraju transportem morskim. W poniedziałek w MSZ odbędzie się spotkanie w Centrum Koordynacyjnym, po którym zostanie podsumowana cała sprawa.

Pilne zalecenie opuszczenia Iranu

MSZ zaleciło również pilne opuszczenie Iranu drogą lądową. - "W związku z konfliktem irańsko-izraelskim zalecamy pilne opuszczenie Iranu drogą lądową. Bezwzględnie odradzamy podróże do Iranu i państw regionu" – czytamy w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Obywatelom RP przebywającym na terenie Iranu przypomniano o rejestracji w systemie Odyseusz, co umożliwi dostęp do aktualnych informacji na temat sytuacji bezpieczeństwa i ułatwi kontakt z Konsulem. Resort zalecił unikanie dużych skupisk ludzkich oraz miejsc o znaczeniu wojskowym, a także śledzenie komunikatów na stronie placówki i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb bezpieczeństwa.

