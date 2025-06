Tusk porównuje Polskę i Iran: "Ruszaliśmy z podobnego pułapu"

Premier Donald Tusk zaskoczył opinię publiczną, publikując na platformie X porównanie rozwoju gospodarczego Polski i Iranu. Tusk podkreślił, że oba kraje startowały z podobnego poziomu, jednak obrały zupełnie różne ścieżki rozwoju. "Iran postawił na autorytaryzm, państwo wyznaniowe i antyzachodni kurs. Polska na demokrację, wolną gospodarkę i Europę. Ruszaliśmy z podobnego pułapu, my bez gazu i ropy, oni bez wolności" - napisał premier.

Wpis Donalda Tuska na platformie X odnosił się do danych gospodarczych, a konkretnie do PKB per capita, czyli produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca. Ten wskaźnik pokazuje, jak bogate jest społeczeństwo danego kraju. Alec Stapp z think tanku IFP, którego wpis komentował Tusk, zauważył, że Polska w ciągu jednego pokolenia przeszła od poziomu rozwoju gospodarczego Iranu do poziomu Japonii. Do wpisu dołączył grafikę przedstawiającą zmianę PKB per capita. Dane te pokazują, jak bardzo rozjechały się ścieżki rozwoju Polski i Iranu.

Autorytaryzm kontra demokracja: Co zadecydowało o sukcesie Polski?

Tusk w swoim wpisie wskazał na kluczową przyczynę różnic w rozwoju gospodarczym Polski i Iranu: odmienny system polityczny. "Iran postawił na autorytaryzm, państwo wyznaniowe i antyzachodni kurs. Polska na demokrację, wolną gospodarkę i Europę" - napisał premier. Zdaniem Tuska, to właśnie wybór demokracji, wolności gospodarczej i integracji z Europą pozwolił Polsce na dynamiczny rozwój i dogonienie krajów takich jak Japonia. Autorytarny system w Iranie, z kolei, miał negatywny wpływ na gospodarkę i ograniczył możliwości rozwoju kraju.

Wpis Donalda Tuska pojawił się w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej, związanej z konfliktem Izrael-Iran. W piątek rozpoczęły się izraelskie ataki na dziesiątki celów wojskowych w Iranie, atakowane są również obiekty jądrowe. Siły irańskie odpowiadają ostrzałem rakietowym i nalotami dronów na cele w Izraelu. Tego typu konflikty zbrojne mają negatywny wpływ na gospodarkę regionu i mogą dodatkowo utrudnić rozwój Iranu.

Iran postawił na autorytaryzm, państwo wyznaniowe i antyzachodni kurs. Polska na demokrację, wolną gospodarkę i Europę. Ruszaliśmy z podobnego pułapu, my bez gazu i ropy, oni bez wolności. Wszystkim zwolennikom radykalnej zmiany kursu pod rozwagę. https://t.co/FH9vqvMzsa— Donald Tusk (@donaldtusk) June 15, 2025

