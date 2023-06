Poważne słowa prezydenta po nominacji dla Kaczyńskiego. Ostrzegł przed próbą ingerowania w wybory!

List nowego wicepremiera! Odczytał go Marek Suski. Co napisał Jarosław Kaczyński?

Na zakończenie uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda pogratulował Jarosławowi Kaczyńskiemu nominacji i podziękował mi za ponowne wstąpienie do rządu. - Gratuluję Jarosławowi Kaczyńskiemu nominacji i dziękuję za ponowne wstąpienie do rządu - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w środę dokonał zmian w składzie Rady Ministrów i powołał prezesa PiS na funkcję wicepremiera.Prezydent przypomniał, że podczas wcześniejszego pełnienia funkcji wicepremiera Jarosław Kaczyński odpowiadał za kwestie bezpieczeństwa i był głównym autorem ustawy o obronie RP. - To fundamentalny akt dla wzmacniania bezpieczeństwa Polski, w znaczeniu militarnym, w obecnych, niezwykle trudnych czasach, w czasie wojny, która toczy się za naszą granicą na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę - wskazywał i podkreślał, że wykonuje je szef MON m.in. poprzez zakupy uzbrojenia dla armii.

Przyznał, że nie ma żadnych wątpliwości, aby na poziomie najwyższym w Radzie Ministrów pilnować kwestii bezpieczeństwa i zakupów armii, w tym kwestii finansowych. - Nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie dla realizacji tego pan premier Jarosław Kaczyński, jako lider najważniejszego spośród rządzących ugrupowań - Prawa i Sprawiedliwości, jest osobą absolutnie predestynowaną do tego, aby właśnie te zadania jak najlepiej wykonać - podkreślał.

Jednocześnie Andrzej Duda ostrzegł, że istnieje zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. - W ciągu najbliższych miesięcy mogą wystąpić próby ingerencji w nasze procesy wyborcze ze strony jednego ze światowych mocarstw, które znajduje się niedaleko nas. Stąd też konieczność intensyfikacji działań rządu i wszystkich władz RP – stwierdził prezydent.

