Czynne i bierne prawo wyborcze. Czym się różnią? Prawo do głosowania i prawo do kandydowania. Oto zasady

Wybory 2023. Jarosław Kaczyński i PiS kontra Donald Tusk i KO

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się jesienią tego roku. Będą najważniejszym wydarzeniem politycznym w Polsce w tym roku. Rok 2023 zapowiada się w polskiej polityce bardzo gorąco. Nieformalna kampania wyborcza w zasadzie już się rozpoczęła w 2022 roku: Jarosław Kaczyński ruszył w Polskę, również Donald Tusk regularnie spotyka się z wyborcami w całym kraju. I choć formalnie nie był to start kampanii, eksperci nie mają wątpliwości, że tym właśnie były spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej - konsolidacją elektoratu. PiS już ogłosił swoje lokomotywy wyborcze. Do zwycięstwa partię rządzącą maja poprowadzić premier Mateusz Morawiecki i była premier, europosłanka Beata Szydło.

Wybory parlamentarne a wybory prezydenckie. Które są ważniejsze?

Polacy podczas wyborów do Sejmu 2023 i wyborów do Senatu 2023 zdecydują o tym, kto będzie rządził w Polsce przez kolejne cztery lata - do 2027 roku. Dlaczego wybory parlamentarne są ważne? - System rządów w RP można określa się mianem parlamentaryzmu zracjonalizowanego. Już sama nazwa wskazuje, że wiodącą rolę w tym systemie będzie odgrywał parlament. Stąd tak duża rola wyborów parlamentarnych - tłumaczy w rozmowie z SE dr Artur Biłgorajski, ekspert od prawa wyborczego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zaś dr hab. Adam Gendźwiłł z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert wyborczy Fundacji Batorego, zwraca uwagę, że to skład parlamentu - a zwłaszcza Sejmu - decyduje o najważniejszych kierunkach polityki. - Partie, które mają większość w Sejmie, mogą stworzyć rząd i zmieniać prawo. Bez większości w Sejmie nie da się uchwalać ustaw - podkreśla dr hab. Adam Gendźwiłł.

Wybory parlamentarne w Polsce. Co mówi Konstytucja?

Dlaczego wybory parlamentarne 2023 muszą odbyć się akurat jesienią? Ekspert od prawa wyborczego, dr Artur Biłgorajski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wyjaśnia, że wybory odbywają się jesienią, bo wynika to z kalendarza wyborczego i przepisów konstytucyjnych. Termin wyborów 2023 wyznacza Konstytucja. To wtedy upłynie określona w niej, pełna, czteroletnia kadencja Sejmu i Senatu. Bo poprzednie wybory parlamentarne w Polsce odbyły się, przypomnijmy, 13 października 2019 roku. Wygrało je Prawo i Sprawiedliwość. I to ta partia utworzyła rząd większościowy. Do Sejmu dostały się wówczas także inne partie. A są to:

Najbliższe wybory w Polsce to wybory parlamentarne 2023

Dr hab. Adam Gendźwiłł z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert wyborczy Fundacji Batorego, podkreśla, że wybory do Sejmu i Senatu zarządza prezydent, a zarządzając - wskazuje termin wyborów mieszczący się w "widełkach", które określa Konstytucja. Ekspert w rozmowie z "Super Expressem" mówi jasno, że wiadomo już jednak, że są cztery możliwe terminy, kiedy najbliższe wybory w Polsce mogą się odbyć. Musi zostać jednak spełnionych kilka warunków:

wybory parlamentarne zrządza prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu,

nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, prezydent wyznacza datę wyborów parlamentarnych na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (a ta rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku),

na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (a ta rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku), wybory do Sejmu i Senatu odbywają się zawsze w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Wybory parlamentarne 2023 - data. Ekspert wskazuje cztery możliwe terminy

To wszystko oznacza, że, jak tłumaczy dr hab. Adam Gendźwiłł, wybory parlamentarne w Polsce 2023 mogą się odbyć w czterech terminach, każdy to niedziela (dzień ustawowo wolny od pracy):

15 października 2023 roku 22 października 2023 roku 29 października 2023 roku 5 listopada 2023 roku.

Która z dat jest najbardziej prawdopodobna? Eksperci mówią, że trudno wyrokować, bowiem każdy z czterech terminów jest realny i przeprowadzenie wyborów będzie wówczas zgodne z Konstytucją i kalendarzem wyborczym. Zazwyczaj jednak jednak wybory parlamentarne w Polsce po 1989 roku odbywają się w październiku. Choć bywały też i takie wybory do Sejmu i Senatu, które przeprowadzano wcześniej - we wrześniu. Nigdy jednak nie było jeszcze głosowania w wyborach parlamentarnych w listopadzie. Wiemy też, że partii rządzącej szczególnie zależy na jednym z tych terminów.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ile trwa kadencja Sejmu w Polsce?

Wybory parlamentarne 2023 do inaczej wybory do Sejmu 2023 i wybory do Senatu 2023. Wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Wybrani jesienią 2023 roku posłowie i senatorowie powinni sprawować władzę do 2027 roku, chyba że wygrana partia nie będzie w stanie stworzyć większościowego rządu, a rząd mniejszościowy nie uzyska poparcia dla swoich projektów ustaw. Wówczas kadencja Sejmu i Senatu może zostać skrócona. Zgodnie z Konstytucją, najbliższe wybory parlamentarne 2023 powinny odbyć się jesienią tego roku. Ich dokładna data nie jest jednak na razie znana - musi zostać podana nie później niż 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu. Posłowie Sejmu IX kadencji rozpoczęli pracę 12 listopada 2019.

Kto zarządza wybory do Sejmu i Senatu? Kiedy wybory 2023 muszą zostać ogłoszone?

Dokładny termin wyborów parlamentarnych 2023 poznamy najpewniej latem. Ogłosi go prezydent Andrzej Duda. Bowiem zgodnie z Konstytucją, to prezydent RP zarządza wybory do Sejmu i Senatu. Musi to jednak zrobić w określonym terminie, a ramy czasowe na ogłoszenie terminu wyborów 2023 wyznacza prezydentowi Konstytucja RP.

Decyzję o terminie wyborów prezydent powinien podjąć najpóźniej do 14 sierpnia - mówi dr hab. Adam Gendźwiłł, ekspert Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji Batorego, w rozmowie z "Super Expressem".

Kiedy odbędą się najbliższe wybory samorządowe w Polsce?

Kadencja rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uległa przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2024 r. Oznacza to, że najbliższe wybory samorządowe odbędą się wiosną 2024 roku - nie wcześniej niż 31 marca i nie później niż 23 kwietnia.

Zgodnie z pierwotnym kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe wypadały jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.).

Jesienią 2023 r. wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 r.). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).