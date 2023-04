PiS nokautuje konkurencję! Takiego poparcia nie było od grudnia

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Co je różni? Wyjaśnimy z ekspertem od prawa wyborczego

Jarosław Kaczyński z pewnością może mieć powody do zadowolenia - z najnowszego sondażu wynika, że na jego partię chce głosować aż 39 procent Polaków. To oznacza, że rządzące ugrupowanie może pochwalić się aż 10 procentami przewagi nad Platformą Obywatelską, która może liczyć na 29 procent poparcia. Trzecia w sondażu Social Changes dla portalu wpolityce.pl jest Lewica, na którą głos chce oddać 9 procent wyborców. Czwarte miejsce zajmuje Konfederacja, którą popiera 8 procent Polaków. Do Sejmu weszłaby również Polska 2050 Szymona Hołowni, która może liczyć na 8 procent poparcia oraz PSL, na który chce głosować 5 procent Polaków. Poza Sejmem znalazłby się Kukiz 15' oraz Porozumienie. Wyniki najnowszego sondażu przedstawiają się następująco:

PiS - 39 proc.

PO - 29 proc.

Lewica - 9 proc.

Konfederacja - 8 proc.

Polska 2050 Szymona Hołowni - 8 proc.

PSL - 5 proc.

Kukiz 15' - 1 proc.

Porozumienie - 0 proc.

Kaczyński wraca do kampanii

W najbliższy weekend do spotkań z wyborcami wraca Jarosław Kaczyński. Jak ujawnił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, prezes rządzącego ugrupowania ma odwiedzić Ostrołękę w weekend. Z kolei w niedzielę Kaczyński weźmie udział w obchodach 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

