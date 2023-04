Tajne plany Kaczyńskiego. Wszystko wyszło na jaw

Wybory parlamentarne 2023. Cztery daty, kiedy wybory 2023 można przeprowadzić. Co z wyborami samorządowymi?

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Co je różni? Wyjaśnimy z ekspertem od prawa wyborczego

Wybory w Polsce zbliżają się wielkimi krokami, nic więc dziwnego, że wszyscy politycy ruszyli w Polskę. Już wkrótce do kampanii wyborczej, która nieoficjalnie trwa od kilku tygodni, ma wrócić Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie zmagał się problemami zdrowotnymi, ale wygląda na to, że doszedł już do siebie. Lider rządzącego ugrupowania w najbliższy weekend ma już zaplanowany terminarz. Jak ujawnił rzecznik partii, Rafał Bochenek, Jarosław Kaczyński w najbliższy weekend odwiedzi Ostrołękę. Na tym jednak nie koniec jego aktywności - w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości weźmie udział w obchodach 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Szczegółowy plan tego wydarzenia można znaleźć w tym tekście.

Prawo i Sprawiedliwość wygra po raz trzeci? Sondaż

Najnowszy sondaż jasno pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma spore szanse na trzecie zwycięstwo z rzędu. Sęk jednak w tym, że w żadnym badaniu partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma samodzielnej większości. To oznacza, że aby rządzić, prawicowe ugrupowanie będzie musiało poszukać koalicjanta. Wybór może paść na Konfederację, która w sondażach wysunęła się na trzecie miejsce, a o możliwej współpracy po wyborach mówił choćby Janusz Korwin-Mikke. Wybory w Polsce odbędą się jesienią, ich data nie jest jeszcze dokładnie znana.

Kaczyński rusza w Polskę. Jest plan Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.