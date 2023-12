PILNE! Sejm wyraził wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska. Klamka zapadła

Były więzień Auschwitz powiedział, co myśli o Braunie. Padły najcięższe słowa

Donald Tusk wygłosił 12 grudnia expose. - Chciałbym się zobowiązać, że każdego miesiąca, gdzieś w Polsce, w sposób otwarty, publiczny, znajdę czas, aby "wyspowiadać się" w imieniu mojego rządu z tego, co zrobiliśmy, co się udało, gdzie jest kłopot, uczciwie i prawdziwie – powiedział we wtorek w Sejmie premier Donald Tusk. Przedstawił też podstawowe cele swojego rządu i zaprezentował pełny skład swego gabinetu. Po wygłoszonym expose przez kilka godzin posłowie zadawali pytania dotyczące planów Tuska, a po tym nowy premier miał na nie odpowiedzieć. Tak się jednak nie stało, ponieważ wszystko przesunęło się w czasie przez skandal z udziałem Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji zgasił proszkową gaśnicą świece chanukowe, który zostały zapalone w Sejmie.

Debata się opóźniła, a koniec końców Donald Tusk zdecydował, że na wszystkie pytania odpowie, ale na piśmie. - W zalewie raczej politycznej konfrontacji i politycznych manifestów, otrzymacie państwo na każde pytanie, które było pytaniem, a nie politycznym manifestem, odpowiedź na piśmie. Dostaniecie tę odpowiedź, każde z panów posłów na piśmie do czasu, kiedy spotkamy się następny raz w tej sali, a więc to będzie początek przyszłego tygodnia - zapewnił Tusk.