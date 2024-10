i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS Zbigniew Ziobro ma przerzuty, przeszedł kolejną operację

Polityk nie będzie zadowolony...

Posłanka nie ma wątpliwości do co Zbigniewa Ziobry. Mówi, co go czeka

Zbigniew Ziobro do tej pory nie stawił się na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Choć przebywa na zwolnieniu lekarskim, biegli mieli orzec, że polityk może zeznawać. Mimo to ten nie stawił się w wyznaczonym terminie. Teraz o jego sprawie wypowiedziała się posłanka KO i członkini komisji Joanna Kluzik-Rostkowska. Co czeka byłego ministra?