Kontrakty na miliony! Dolnośląscy przedsiębiorcy podbijają Amerykę

- Dla nas ważne jest, że możemy zaprezentować naszych przedsiębiorców m.in z branży IT i nowoczesnych technologii. Mamy ciekawą ofertę dla Amerykanów. Jestem przekonany, że to jest taki rynek, który nasi przedsiębiorcy chcą zdobywać. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie projekt Going Global. To jest 28 misji gospodarczych dla naszych 288 przedsiębiorców, którzy dzięki temu projektowi mogą swoje produkty prezentować i skutecznie sprzedawać nie tylko na rynek amerykański, ale i na rynki światowe – tłumaczy Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.