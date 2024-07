Dolnośląskie firmy podbijają Japonię! Miliony z Unii na Going Global

Targi XR, które odbywały się w Tokio, to jedno z najważniejszych, globalnych wydarzeń pokazujących jak rozwija się sztuczna inteligencja, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. W targach wzięło udział 7 dolnośląskich firm. - W portfolio firm, które przyjechały tu z Dolnego Śląska jest ogromny dorobek dotyczący świata wirtualnego. Nasze firmy doskonale wiedzą, że sztuczna inteligencja to przyszłość, to zapotrzebowanie rynku – tłumaczy Monika Włodarczyk, radna województwa dolnośląskiego. - Ta misja zaowocowała konkretnymi kontraktami. Cieszy, że przestrzeń, którą samorząd województwa stwarza przedsiębiorcom została dobrze wykorzystana – ocenia Jarosław Rabczenko z zarządu województwa dolnośląskiego.

Co się udało? - W trakcie tej misji nawiązaliśmy kontakt z firmą produkującą silniki do samolotów bezzałogowych. Wynegocjowaliśmy konkurencyjne ceny oraz skrócenie łańcucha dostaw. Gdyby nie projekt Going Global, to na pewno byśmy nie pojechali na targi do Tokio – zdradza Jan Byrtek z firmy BZB UAS. - Nawiązaliśmy wiele kontaktów biznesowych, podpisaliśmy list intencyjny z japońską firmą, która zainteresowana jest współpracą w obszarze zastosowania nowych technologii w medycynie – stwierdza Andrzej Ferber z firmy Ferber State Aid Consulting.

Wkrótce kolejne misje dolnośląskich przedsiębiorców. - Going Global 4.0 to autorski program samorządu województwa współfinansowany ze środków europejskich. Ten projekt powstał po to, by wspomóc rozwijać regionalną gospodarkę i wspierać przedsiębiorców na międzynarodowych rynkach. Kierujemy nacisk na wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw – tłumaczy Natalia Gołąb z zarządu województwa dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu to 21,5 mln zł (z czego kwota dofinansowanie to ponad 15 mln zł). W ramach projektu samorząd organizuje 28 misji gospodarczych na zagraniczne rynki.

Misja gospodarcza do Tokio została zorganizowana w ramach drugiej edycji projektu "Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza". W pierwszej wzięło udział około 60 firm, które uczestniczyły w około 400 spotkaniach biznesowych w różnych częściach świata. To zaowocowało m.in. kontraktami o wartości 7 mln zł.