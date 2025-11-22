Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skomentował decyzję o zabezpieczeniu jego majątku przez prokuraturę.

Ziobro, komentując sprawę spod pomnika powstania węgierskiego w Budapeszcie, nazwał powyższe działania zemstą polityczną ze strony Donalda Tuska.

Jakie są szczegóły zabezpieczenia majątkowego i dlaczego prokuratura podjęła taką decyzję?

Ziobro krytykuje Tuska z Budapesztu. Pojawił się pod znanym pomnikiem

Decyzja o zabezpieczeniu majątku Zbigniewa Ziobry dotarła już do Budapesztu, bo sam zainteresowany postanowił skomentować całą sprawę na antenie TV Republika. Jak informuje Wirtualna Polska, były minister sprawiedliwości pojawił się na potrzeby rozmowy pod pomnikiem powstania węgierskiego 1848-49 - naprzeciwko budynku parlamentu - które było częścią Wiosny Ludów. Monument przypomina ponadto o udziale Polaków po stronie Węgrów i bitwie w Piskach, którą zasłynął Józef Bem.

- Jestem niewinny, nie przestraszą mnie, nie dam się złamać. Ze spokojem na to patrzę. Jestem przekonany, że finał będzie zły, ale dla Tuska i tej zgrai, która wykorzystuje prokuraturę nielegalnie przejętą do niszczenia opozycji, do zemsty, do odwetu, ale finał będzie dla nich niedobry - mówił Ziobro.

Minister sprawiedliwości podkreślał, że nie tylko zabezpieczenie majątku, ale i kwestia domniemanych przestępstw to nic innego, tylko działania polityczne.

- Zabezpieczenie to dalszy ciąg zemsty Tuska za liczne śledztwa, które ujawniły ogromną korupcję i złodziejstwo w jego najbliższym otoczeniu. Wystarczy przypominać: Nowaka, Giertycha, Grodzkiego, Gawłowskiego, Karpińskiego, całe grono jego najbliższych współpracowników, wysokich funkcjonariuszy państwa z jego ramienia - przekonywał Ziobro.

Jak informowała wcześniej Prokuratura Krajowa o decyzji ws. polityka PiS, "zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku".