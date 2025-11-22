Tusk usłyszał to wprost od Zełenskiego: Europa ma być włączona

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-11-22 15:32

Ukraina chce, by Europa była pełnoprawną stroną rozmów o procesie pokojowym prowadzonym ze stanami zjednoczonymi. Wołodymyr Zełenski przekazał to premierowi Donaldowi Tuskowi, podkreślając stałą koordynację działań i wdzięczność za wsparcie Polski.

Volodymyr Zelenskyy, Donald Tusk

i

Autor: Marcin Gadomski, Sarah Meyssonnier/ Associated Press
  • Prezydent Zełenski rozmawiał z premierem Tuskiem o dyplomacji wojennej i koordynacji działań pokojowych z USA i Europą.
  • Ukraina oczekuje aktywnego udziału Europy w procesie pokojowym, a nie tylko roli obserwatora.
  • Zełenski podkreślił potrzebę stałego informowania sojuszników i synchronizacji rozmów z Waszyngtonem z europejskim wsparciem.
  • Ukraiński prezydent podziękował Polsce za niezmienne wsparcie, uznając je za filar w czasie wojny.

Ukraina i proces pokojowy z udziałem Europy

W sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowie telefonicznej z premierem Donaldem Tuskiem. Tematem była bieżąca sytuacja dyplomatyczna wokół wojny oraz prowadzone przez Ukrainę konsultacje ze stanami zjednoczonymi i partnerami na kontynencie. Kijów oczekuje, że europa nie pozostanie obserwatorem, ale będzie aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań pokojowych.

Zełenski o koordynacji z Polską i partnerami

Ukraiński prezydent podkreślił, że kluczowe jest stałe informowanie sojuszników, którzy wspierają kraj od początku pełnoskalowej agresji. Jak napisał w mediach społecznościowych:

„Rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Przekazałem szczegóły naszej pracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Dla nas ważne jest, aby wszyscy partnerzy, którzy są z nami od początku tej wojny, byli na bieżąco informowani o sytuacji. Koordynujemy działania, aby Europa była włączona w ten proces” – napisał Zełenski na portalach społecznościowych.

Wypowiedź wskazuje, że rozmowy prowadzone z Waszyngtonem nie mają zastąpić europejskiego wymiaru wsparcia, lecz zostać z nim zsynchronizowane. Dla Kijowa istotne jest, by ewentualne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa czy warunków rozejmu były współtworzone przez państwa, które ponoszą polityczne i gospodarcze koszty pomocy Ukrainie.

Podziękowania dla Polski

W komunikacie pojawiło się także mocne podkreślenie roli Warszawy. Zełenski zaznaczył, że wsparcie polskie pozostaje dla Ukrainy filarem w czasie wojny. - „Dziękuję panu premierowi oraz całemu narodowi polskiemu za wsparcie. Wiemy, że zawsze możemy liczyć na Polskę i bardzo to cenimy” – podkreślił szef państwa ukraińskiego. 

Tusk: Wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem

W sobotnim wpisie na portalu X premier potwierdził, że prezydent Zełenski przedstawił mu  stanowisko dotyczące amerykańskiego planu zakończenia wojny. Tusk napisał, że wszystkie kwestie dotyczące Polski muszą być konsultowane z polskim rządem. Dodał, że Rosja nie może dyktować warunków ani Ukrainie, ani Europie.

