Tusk usłyszał to wprost od Zełenskiego: Europa ma być włączona

Prezydent Zełenski rozmawiał z premierem Tuskiem o dyplomacji wojennej i koordynacji działań pokojowych z USA i Europą.

Ukraina oczekuje aktywnego udziału Europy w procesie pokojowym, a nie tylko roli obserwatora.

Zełenski podkreślił potrzebę stałego informowania sojuszników i synchronizacji rozmów z Waszyngtonem z europejskim wsparciem.

Ukraiński prezydent podziękował Polsce za niezmienne wsparcie, uznając je za filar w czasie wojny.

Ukraina i proces pokojowy z udziałem Europy

W sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowie telefonicznej z premierem Donaldem Tuskiem. Tematem była bieżąca sytuacja dyplomatyczna wokół wojny oraz prowadzone przez Ukrainę konsultacje ze stanami zjednoczonymi i partnerami na kontynencie. Kijów oczekuje, że europa nie pozostanie obserwatorem, ale będzie aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań pokojowych.

Zełenski o koordynacji z Polską i partnerami

Ukraiński prezydent podkreślił, że kluczowe jest stałe informowanie sojuszników, którzy wspierają kraj od początku pełnoskalowej agresji. Jak napisał w mediach społecznościowych:

„Rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Przekazałem szczegóły naszej pracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Dla nas ważne jest, aby wszyscy partnerzy, którzy są z nami od początku tej wojny, byli na bieżąco informowani o sytuacji. Koordynujemy działania, aby Europa była włączona w ten proces” – napisał Zełenski na portalach społecznościowych.

Wypowiedź wskazuje, że rozmowy prowadzone z Waszyngtonem nie mają zastąpić europejskiego wymiaru wsparcia, lecz zostać z nim zsynchronizowane. Dla Kijowa istotne jest, by ewentualne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa czy warunków rozejmu były współtworzone przez państwa, które ponoszą polityczne i gospodarcze koszty pomocy Ukrainie.

Podziękowania dla Polski

W komunikacie pojawiło się także mocne podkreślenie roli Warszawy. Zełenski zaznaczył, że wsparcie polskie pozostaje dla Ukrainy filarem w czasie wojny. - „Dziękuję panu premierowi oraz całemu narodowi polskiemu za wsparcie. Wiemy, że zawsze możemy liczyć na Polskę i bardzo to cenimy” – podkreślił szef państwa ukraińskiego.

Tusk: Wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem

W sobotnim wpisie na portalu X premier potwierdził, że prezydent Zełenski przedstawił mu stanowisko dotyczące amerykańskiego planu zakończenia wojny. Tusk napisał, że wszystkie kwestie dotyczące Polski muszą być konsultowane z polskim rządem. Dodał, że Rosja nie może dyktować warunków ani Ukrainie, ani Europie.

Przed chwilą @ZelenskyyUa w rozmowie telefonicznej przedstawił swoje stanowisko wobec amerykańskiej propozycji pokojowej. Wymaga ona wspólnej pracy. Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków. Wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 22, 2025

21.11.2025