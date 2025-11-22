Szokujące ultimatum Trumpa dla Ukrainy! Zełenski ma „polubić” plan pokojowy

Trump komentuje orędzie Zełenskiego, stwierdzając, że Ukraina „nie ma kart” i musi zaakceptować warunki, nawet jeśli mu się nie spodobają.

Plan pokojowy Trumpa, rzekomo stworzony z udziałem Rosji, przewiduje oddanie Rosji okupowanych terenów, limity dla armii Ukrainy i amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa.

Trump dał Kijowowi termin do czwartku na akceptację propozycji, co spotkało się z ostrą krytyką w Kongresie, gdzie plan określono jako „kapitulację” podyktowaną przez Putina.

Zarówno Demokraci, jak i Republikanie wyrażają zaniepokojenie, nazywając plan „rosyjską propagandą” i ostrzegając przed kolejną agresją Rosji.

Plan pokojowy Trumpa: „musisz polubić”

Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu z burmistrzem elektem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim, Trump skomentował orędzie Zełenskiego o wyborze między utratą partnera a utratą godności. Amerykański prezydent odpowiedział: „- Nie spodobało mu się? - zapytał Trump podczas spotkania z burmistrzem elektem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim. - Musi polubić, a jeśli mu się nie spodoba, to, wiecie, powinni po prostu walczyć dalej - dodał.” Stwierdził też, że Ukraina „nie ma kart”.

Trump ponownie obwinił o wojnę administrację Joe Bidena i mówił o trudnej zimie oraz atakach na energetykę. Według niego w ostatnim miesiącu obie armie straciły łącznie 25 tys. żołnierzy.

28 punktów planu pokojowego

Ujawniony przez media plan Trumpa ma 28 punktów i – według przecieków – został przygotowany przy silnym udziale strony rosyjskiej. Dokument przewiduje m.in. przekazanie Rosji okupowanych terenów w Donbasie, limity liczebności armii Ukrainy i amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. W dokumencie pojawia się też pomysł stacjonowania zachodnich myśliwców w Polsce. W wywiadzie dla Fox News Trump potwierdził, że dał Kijowowi czas do czwartku na akceptację propozycji, zastrzegając, że termin może być przesuwany tylko wtedy, gdy rozmowy realnie posuwają się naprzód.

Kongres: plan jak kapitulacja

Plan spotkał się z ostrą reakcją w Waszyngtonie. Kongresmen Demokratów Eugene Vindman ocenił: „- To po prostu wygląda jak gdyby warunki tego porozumienia zostały podyktowane przez Władimira Putina Donaldowi Trumpowi - powiedział Vindman w rozmowie z PAP. - To, że teraz praktycznie nakazujemy kapitulację Ukraińcom jest nie do przyjęcia - dodał.” Jego zdaniem słabe gwarancje i osłabienie armii Ukrainy stworzą przestrzeń do kolejnej agresji Rosji.

Zastrzeżenia zgłosili też Republikanie, m.in. Don Bacon (porównanie do 1938 r.) oraz Lindsey Graham. Brian Fitzpatrick nazwał plan „rosyjską propagandą” i wzywał do „pokoju poprzez siłę”.

