Tusk ostro o planie pokojowym USA. „Nic o nas bez nas”. Punkt o Polsce wywołał burzę

Tusk: „Nic o nas bez nas”. Premier reaguje na plan USA
Amerykański portal Axios ujawnił szczegóły 28-punktowego planu pokojowego USA dla Ukrainy, przygotowywanego w rozmowach z Rosją. Jeden zapis momentalnie wzbudził w Polsce kontrowersje: „Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce”.
Donald Tusk zareagował natychmiast w serwisie X: – Decyzje dotyczące Polski będą podejmować Polacy. Nic o nas bez nas.
To jasny sygnał, że premier sprzeciwia się jakimkolwiek rozwiązaniom, które mogłyby ograniczyć polską suwerenność w ramach negocjacji międzynarodowych.
Von der Leyen staje po stronie Tuska i Ukrainy
Do sprawy odniosła się również Ursula von der Leyen, która potwierdziła, że plan będzie przedmiotem pilnych rozmów na marginesie szczytu G20.
– Zawsze obowiązywała zasada: nic o Ukrainie bez Ukrainy – podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej. Dodała, że plan USA wymaga konsultacji z europejskimi przywódcami oraz z prezydentem Zełenskim.
Ukraina: „Nie oddamy terytoriów. Nie ograniczymy armii”
W planie pojawiły się żądania, na które Ukraina nie zamierza się zgodzić:
- rezygnacja z członkostwa w NATO,
- ograniczenie liczebności armii,
- oddanie części terytorium Rosji.
Przedstawicielka Ukrainy przy ONZ oświadczyła, że Kijów nie zaakceptuje żadnych rozwiązań, które naruszają ukraińską integralność i prawo do samoobrony. W piątek Axios ujawnił też, że USA rozważają przyznanie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa zbliżonych do tych, jakie obowiązują w NATO.
Stawką w negocjacjach jest nie tylko przyszłość Ukrainy, ale także bezpieczeństwo całej Europy, w tym Polski. Ostre stanowisko Tuska pokazuje, że Warszawa nie zamierza akceptować ustaleń, które powstają „ponad naszymi głowami”. A to dopiero początek debaty, która może podzielić Zachód na wiele miesięcy.
