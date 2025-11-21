Tusk ostro o planie pokojowym USA. „Nic o nas bez nas”. Punkt o Polsce wywołał burzę

Weronika Fakhriddinova
Konsultacja: Weronika Fakhriddinova
2025-11-21 14:40

Donald Tusk zareagował natychmiast. Po ujawnieniu amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy premier jasno zakwestionował zapis, który dotyczy Polski i zakłada stacjonowanie europejskich myśliwców na naszym terytorium. Według Tuska – i wielu europejskich liderów – żadne porozumienie w tej sprawie nie może być zawierane ponad głowami Polaków.

Tusk: „Nic o nas bez nas”. Premier reaguje na plan USA

Amerykański portal Axios ujawnił szczegóły 28-punktowego planu pokojowego USA dla Ukrainy, przygotowywanego w rozmowach z Rosją. Jeden zapis momentalnie wzbudził w Polsce kontrowersje: „Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce”.

Donald Tusk zareagował natychmiast w serwisie X: – Decyzje dotyczące Polski będą podejmować Polacy. Nic o nas bez nas.

To jasny sygnał, że premier sprzeciwia się jakimkolwiek rozwiązaniom, które mogłyby ograniczyć polską suwerenność w ramach negocjacji międzynarodowych.

Von der Leyen staje po stronie Tuska i Ukrainy

Do sprawy odniosła się również Ursula von der Leyen, która potwierdziła, że plan będzie przedmiotem pilnych rozmów na marginesie szczytu G20.

– Zawsze obowiązywała zasada: nic o Ukrainie bez Ukrainy – podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej. Dodała, że plan USA wymaga konsultacji z europejskimi przywódcami oraz z prezydentem Zełenskim.

Ukraina: „Nie oddamy terytoriów. Nie ograniczymy armii”

W planie pojawiły się żądania, na które Ukraina nie zamierza się zgodzić:

  • rezygnacja z członkostwa w NATO,
  • ograniczenie liczebności armii,
  • oddanie części terytorium Rosji.

Przedstawicielka Ukrainy przy ONZ oświadczyła, że Kijów nie zaakceptuje żadnych rozwiązań, które naruszają ukraińską integralność i prawo do samoobrony. W piątek Axios ujawnił też, że USA rozważają przyznanie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa zbliżonych do tych, jakie obowiązują w NATO.

Stawką w negocjacjach jest nie tylko przyszłość Ukrainy, ale także bezpieczeństwo całej Europy, w tym Polski. Ostre stanowisko Tuska pokazuje, że Warszawa nie zamierza akceptować ustaleń, które powstają „ponad naszymi głowami”. A to dopiero początek debaty, która może podzielić Zachód na wiele miesięcy.

DONALD TUSK