Witkoff i Rubio w Genewie. Zachód szuka wspólnego planu pokojowego dla Ukrainy

W Genewie odbędą się rozmowy z udziałem USA, Ukrainy, UE oraz państw E3 (Wielka Brytania, Francja, Niemcy) w celu dopracowania planu pokojowego dla Ukrainy.

Europejczycy przedstawili własny projekt, oparty na 28-punktowym planie USA, który według doniesień zakłada m.in. brak wejścia Ukrainy do NATO i redukcję jej armii.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oceniła amerykański plan jako "podstawę, która będzie wymagała dalszych prac", co wskazuje na potrzebę modyfikacji.

W poniedziałek 24 listopada odbędzie się spotkanie wszystkich 27 państw UE, aby skoordynować stanowisko Zachodu w sprawie planu pokojowego, z naciskiem na konsultacje z Kijowem.

Rozmowy w Genewie o planie pokojowym dla Ukrainy

Reuters informuje, że do Genewy przyjadą specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i sekretarz stanu Marco Rubio. Przy stole zasiądą też doradcy bezpieczeństwa nieformalnej grupy E3 – Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec – razem z delegacjami Ukrainy, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Celem ma być dopracowanie propozycji prowadzącej do zakończenia wojny wywołanej przez Rosję.

Europejskie poprawki do 28-punktowego planu USA

Z ustaleń agencji wynika, że Europejczycy przesłali już Kijowowi i administracji USA własny draft, oparty na amerykańskim pomyśle, ale uwzględniający europejskie zastrzeżenia. Portal Axios podał, że 28-punktowy plan pokojowy negocjowany przez USA i Rosję zakłada m.in. brak wejścia Ukrainy do NATO, redukcję armii do 600 tys. żołnierzy oraz przekazanie Rosji części terytorium w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.

G20 i stanowisko UE

Temat pojawił się na szczycie G20 w Johannesburgu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła po rozmowach z liderami m.in. Kanady, Włoch, Japonii i państw E3: „Z zadowoleniem przyjmujemy dalsze wysiłki USA na rzecz pokoju na Ukrainie. Wstępny projekt 28-punktowego planu zawiera ważne elementy, które będą niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju. Uważamy, że projekt ten stanowi podstawę, która będzie wymagała dalszych prac”.

Spotkanie liderów UE 24 listopada

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że w poniedziałek 24 listopada w Luandzie odbędzie się specjalne spotkanie przywódców wszystkich 27 państw UE. Costa podkreśla, że europejskie decyzje muszą zapadać w rozmowie z Kijowem – „Nic o Ukrainie bez Ukrainy”. Niedzielne konsultacje w Genewie i poniedziałkowa narada „27” pokażą, czy uda się zbliżyć stanowiska Zachodu wobec amerykańskiego planu.

