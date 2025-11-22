Kosiniak-Kamysz odpala program wGotowości! Wojsko szkoli Polaków

- Program „wGotowości” to powszechne szkolenia obronne dla cywilów, zainaugurowane przez MON, które uczą praktycznych umiejętności przydatnych w sytuacjach kryzysowych.
- Szkolenia są podzielone na cztery moduły i oferują elastyczne warianty jednodniowe lub czterodniowe.
- Zainteresowanie programem przerosło oczekiwania – w ciągu dwóch tygodni zgłosiło się prawie 18 tys. osób, a kobiety stanowią aż 45% uczestników.
- Celem programu jest wzmocnienie odporności społecznej i przygotowanie Polaków do reagowania na zagrożenia, co stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa państwa.
wGotowości – powszechne szkolenia obronne dla cywilów
Pilotaż programu wGotowości zainaugurował w sobotę w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Inicjatywa jest skierowana do wszystkich pełnoletnich obywateli, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności obronne, ale nie planują służby wojskowej. Jak podkreślono podczas inauguracji w siedzibie 16 Batalionu Powietrznodesantowego, są to zajęcia prowadzone przez wojsko, nastawione na przygotowanie społeczeństwa do sytuacji kryzysowych.
Cztery moduły szkoleń wGotowości
Szkolenie podzielono na cztery moduły: kurs podstawowy, przetrwania, medyczny oraz infohigieny. Uczestnicy mogą zdecydować się na wariant jednodniowy albo czterodniowy, zależnie od dostępnego czasu i poziomu zaawansowania. MON zakłada, że taki elastyczny format zachęci zarówno osoby, które dopiero zaczynają przygodę z podobnymi zajęciami, jak i tych, którzy chcą pogłębić konkretne kompetencje.
Frekwencja i zainteresowanie w kraju
Zgłoszenia przerosły wstępne oczekiwania resortu. Minister poinformował, że w ciągu dwóch tygodni do projektu dołączyło prawie 18 tys. osób. „– To bardzo dobry wynik. Szacowaliśmy, że taką liczbę osiągniemy po miesiącu, może dłuższym czasie zaangażowania w promocję tego projektu "– ocenił Kosiniak-Kamysz” Na pierwszy dzień zajęć w 130 jednostkach w całej Polsce zgłosiło się około 11,5 tys. osób. Realna frekwencja jest wysoka i sięga 70 proc., mimo że część zapisanych nie stawia się na miejscu. Największą aktywność widać w województwach: mazowieckim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Pilotaż ma potrwać przez najbliższe cztery weekendy.
Wicepremier zwrócił uwagę na wyraźny udział kobiet w projekcie. Pierwsze statystyki pokazują, że 55 proc. stanowią mężczyźni, ale 45 proc. stanowią kobiety.
Po co Polakom szkolenia obronne
Zdaniem szefa MON program ma wzmacniać odporność społeczną i wspierać strategię bezpieczeństwa państwa. Szkolenia mają uczyć reagowania nie tylko w razie konfliktu zbrojnego, ale też w codziennych sytuacjach zagrożenia: od udzielania pierwszej pomocy po zachowanie podczas ewakuacji. Rejestracja odbywa się przez aplikację mObywatel, a po zakończeniu kursu uczestnicy wypełnią ankiety, które pomogą ulepszać projekt.