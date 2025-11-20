Prezydent uruchomił operację "Horyzont", w ramach której od 21 listopada 2025 r. do 28 lutego 2026 r. wojsko wesprze Policję w ochronie infrastruktury krytycznej.

W operacji weźmie udział 10 tysięcy żołnierzy, a jej celem jest przeciwdziałanie aktom dywersji, takim jak niedawne incydenty na kolei.

Operacja jest odpowiedzią na realne zagrożenie – MON ujawnił, że w ostatnich miesiącach udaremniono wiele aktów dywersji wymierzonych w Polskę.

Planowane jest wdrożenie aplikacji dla obywateli do zgłaszania niepokojących zdarzeń, co ma zwiększyć skuteczność działań prewencyjnych i bezpieczeństwo państwa.

Operacja "Horyzont"

W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa państwa, Karol Nawrocki podpisał kluczowe postanowienie, uruchamiając operację "Horyzont". W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie prezydenta ws. użycia wojska do operacji „Horyzont” od piątku 21 listopada do 28 lutego 2026 r. Celem operacji jest zapewnienie wsparcia Policji przez Siły Zbrojne RP w ochronie infrastruktury krytycznej. Informację o tym przekazał rzecznik głowy państwa, Rafał Leśkiewicz.

Inicjatywa ta jest efektem ścisłej współpracy pomiędzy dwoma kluczowymi ministerstwami: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Wspólne działania mają na celu skoordynowanie wysiłków w celu efektywnego zabezpieczenia strategicznych obiektów przed potencjalnymi aktami dywersji.

Reakcja na akty dywersji

Bezpośrednim impulsem do podjęcia tak zdecydowanych kroków były niedawne incydenty na polskiej kolei. Operacja "Horyzont" ma być odpowiedzią na te niepokojące wydarzenia i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

W operacji "Horyzont" ma wziąć udział aż 10 tysięcy żołnierzy. Ich obecność ma stanowić silny sygnał odstraszający dla potencjalnych sprawców i zapewnić dodatkowe wsparcie dla Policji w patrolowaniu i zabezpieczaniu strategicznych obiektów.

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, podkreślił znaczenie operacji "Horyzont" dla bezpieczeństwa państwa. — Operacja "Horyzont" to wsparcie przez Siły Zbrojne RP działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej. Zwiększamy współdziałanie wszystkich służb w celu przeciwdziałania aktom dywersji i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa obywateli — mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister podkreślił, że wzmocnienie współpracy między służbami jest kluczowe w obliczu współczesnych zagrożeń.

Operacja "Horyzont" ma oficjalnie rozpocząć się 21 listopada 2025 r. Ma trwać o najmniej do końca lutego 2026. Poza działaniami wojskowymi, planowane jest również wdrożenie specjalnej aplikacji. Ma ona umożliwić obywatelom zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń, co ma dodatkowo zwiększyć efektywność działań prewencyjnych.

Szef polskiego MON ujawnił, że w ostatnich miesiącach udało się udaremnić wiele aktów dywersji wymierzonych w państwo polskie. To potwierdza realne zagrożenie i uzasadnia podjęcie tak zdecydowanych działań, jak operacja "Horyzont". — W ostatnich miesiącach udaremniliśmy wiele aktów dywersji wymierzonych w państwo polskie — mówił szef polskiego MON.

Choć konkretna lista obiektów objętych ochroną w ramach operacji "Horyzont" nie została upubliczniona, można przypuszczać, że obejmuje ona kluczowe elementy infrastruktury państwa, takie jak:

Elektrownie i elektrociepłownie: Zapewniające energię dla całego kraju.

Rurociągi i gazociągi: Odpowiedzialne za transport surowców energetycznych.

Oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody: Gwarantujące dostęp do czystej wody i odpowiednią gospodarkę ściekową.

Węzły komunikacyjne: Lotniska, dworce kolejowe, porty morskie, autostrady i drogi ekspresowe.

Systemy telekomunikacyjne: Zapewniające łączność i przepływ informacji.

Magazyny strategiczne: Przechowujące zapasy żywności, paliw i innych niezbędnych materiałów.

Budynki rządowe i obiekty wojskowe: Siedziby władz i miejsca stacjonowania wojska.

Decyzja o uruchomieniu operacji "Horyzont" wywołuje pytania o realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Ujawnione informacje o udaremnionych aktach dywersji oraz napięta sytuacja geopolityczna wskazują, że ryzyko jest realne. Wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej wydaje się być uzasadnionym krokiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i stabilnego funkcjonowania państwa.

Operacja "Horyzont" to bezprecedensowe działanie, które ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Kluczowe będzie skuteczne współdziałanie Policji i Wojska Polskiego oraz efektywne wykorzystanie nowych technologii, takich jak aplikacja do zgłaszania niepokojących zdarzeń. Obywatele również mogą odegrać ważną rolę, zachowując czujność i zgłaszając wszelkie podejrzane sytuacje. Tylko wspólne działanie może zapewnić skuteczną ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Alfabet Millera - N jak Nawrocki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.