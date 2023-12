Oto nowy rząd Tuska. Znamy nazwiska wszystkich ministrów

Braun do Hołowni: pytam, kto będzie siedział

Mateusz Morawiecki 11 grudnia wygłosił expose, ale Sejm nie udzielił mu wotum zaufania. Tym samym parlament przeszedł do tzw. drugiego konstytucyjnego kroku i wybrał nowego premiera. Został nim, co było już wcześniej przesądzone, Donald Tusk. Lider Koalicji Obywatelskiej podziękował za zaufanie, a swoje expose zaczął wygłaszać kolejnego dnia, czyli 12 grudnia po godzinie 10. Podczas przemówienia do Sejmu wpłynął również skład nowej Rady Ministrów, a głosowanie nad wotum zaufania ma się odbyć o godzinie 16. Poniżej prezentujemy skład nowego rządu Donalda Tuska.

Premier chce nominować:

Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL-TD) na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra obrony narodowej.

Krzysztofa Gawkowskiego (Nowa Lewica) na urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra cyfryzacji.

Macieja Berka na urząd ministra - członka Rady Ministrów.

Adama Bodnara na urząd ministra sprawiedliwości.

Agnieszkę Buczyńską (Polska 2050 - TD) na urzędy ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego i przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Borysa Budkę (KO) na urząd ministra aktywów państwowych.

Marzenę Czarnecką na urząd ministra przemysłu.

Andrzeja Domańskiego (KO) na urząd ministra finansów.

Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jana Grabca (KO) na urząd ministra - członka Rady Ministrów.

Paulinę Hennig-Kloskę (Polska 2050 - TD) na urząd ministra klimatu i środowiska.

Krzysztofa Hetmana (PSL-TD) na urząd ministra rozwoju i technologii.

Marcina Kierwińskiego (KO) na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Dariusza Klimczaka (PSL-TD) na urząd ministra infrastruktury.

Katarzynę Kotulę (Nowa Lewica) na urząd ministra do spraw równości.

Izabelę Leszczynę (KO) na urząd ministra zdrowia.

Sławomira Nitrasa (KO) na urząd ministra sportu i turystyki.

Barbarę Nowacką (KO) na urząd ministra edukacji.

Marzenę Okłę-Drewnowicz (KO) na urząd ministra do spraw polityki senioralnej.

Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz (Polska 2050 - TD) na urząd ministra funduszy i polityki regionalnej.

Czesława Siekierskiego (PSL-TD) na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Tomasza Siemoniaka (KO) na urząd ministra - członka Rady Ministrów.

Bartłomieja Sienkiewicza (KO) na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Radosława Sikorskiego (KO) na urząd ministra spraw zagranicznych.

Adama Szłapkę (KO) na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej.

Dariusza Wieczorka (Nowa Lewica) na urząd ministra nauki.

