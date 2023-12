Hołownia o skandalicznych słowach Kaczyńskiego. "Akt chamstwa"

W poniedziałek 11 grudnia Sejm nie udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego, a następnie w tzw. drugim konstytucyjnym kroku wybrał Donalda Tuska na premiera. Tuż po tym na mównicy pojawił się szef PO, który zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS po wyborze Donalda Tuska na premiera i odśpiewaniu hymnu państwowego wszedł na mównicę i zwracając się do Tuska Powiedział: "Nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem". Do słów Jarosława Kaczyńskiego odniósł się we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Można to skwitować tylko w jeden sposób: to jest po prostu żałosne. Wczoraj naprawdę na końcu języka miałem to, żeby powiedzieć panu prezesowi Kaczyńskiemu, że na chamstwo - bo to było chamstwo w tej Izbie - niezależnie od tego, czy mówi to starszy, doświadczony polityk, któremu ze względu na wiek należy się szacunek, czy młokos, który pierwszy raz zasiada w sejmowej Izbie - miejsca być nie powinno - stwierdził lider Polski 2050.

We wtorek około godziny 16 Sejm ma się zająć głosowaniem wotum zaufania nad rządem Donalda Tuska. Nowy premier zaczął swoje expose kilka minut po godzinie 10.

