Wiemy, gdzie poszedł Tusk po wyborze na premiera! Mamy zdjęcia

W poniedziałek rano expose wygłosił premier Mateusz Morawiecki, a już wieczorem doszło do wyboru nowego premiera: kandydata KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi, czyli Donalda Tuska. Wszystko dlatego, że po expose gabinet premiera nie uzyskał wotum zaufania od Sejmu. W sumie za udzieleniem wotum zaufania dla rządu Morawieckiego zagłosowało 190 posłów, przeciwnych było 266, nikt nie wstrzymał się od głosu, co sprawiło, że w związku z tym wynikiem inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejął Sejm, to był tzw. drugi krok konstytucyjny w wyborze premiera. Za wyborem Tuska opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Gdzie udał się Donald Tusk po wyborze na premiera? Mamy zdjęcia!

Po gorących scenach w Sejmie doszło do rozmowy między prezydentem Andrzejem Dudą i nowo wybranym premierem Donaldem Tuskiem. Ustalono, że zaprzysiężenie rządu Tuska odbędzie się w środę 13 grudnia o godz. 9 w Pałacu Prezydenckim. Po tym emocje powoli zaczęły opadać, a Donald Tusk opuścił Sejm. Dokąd poszedł? Do siedziby swojej partii, która znajduje się kilka kroków od gmachu Sejmu, a towarzyszył mu Borys Budka. W galerii niżej macie to wszystko, jak na dłoni!

Sonda Czy Donald Tusk będzie dobrym premierem Polski? Tak Nie