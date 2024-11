i Autor: Mariusz Grzelak/REPORTER

zostanie tam aż do stycznia

PILNE! Paweł S. nadal w areszcie. Decyzja sądu

Twórca marki Red is Bad Paweł S., podejrzany ws. nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), pozostanie w areszcie do 28 stycznia. Taką decyzję podjął we wtorek Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, który rozpoznawał wniosek prokuratury o utrzymane tego środka zapobiegawczego.