Pierwszy wpis Wąsika na wolności. "Czas wrócić do obowiązków". Internauci: "Do jakich obowiązków?"

To czeka Kamińskiego i Wąsika po wejściu do Sejmu. Klamka zapadła!

"Procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą" - oświadczył prezydent Andrzej Duda późnym popołudniem we wtorek, 23 stycznia. Niedługo później skazani prawomocnymi wyrokami Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, którzy ostatnie dwa tygodnie spędzili za kratkami, witali się ze swoimi rodzinami. "Ta walka trwa, to może być długa droga, trudna droga, ale zwyciężymy na pewno" - powiedział Kamiński tuż po wyjściu z Aresztu Śledczego w Radomiu. "Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy" - dodał.

Wąsik: "Często było mi zimno w celi"

Maciej Wąsik z kolei mówił o tym, jak czuł się w zamknięciu. "Często było mi zimno w celi, kiedy stałem przy otwartym oknie, a wam było ciepło na mrozie, na śniegu". Kilkanaście godzin później Wąsik opublikował swój pierwszy od momentu wyjścia na wolność wpis w mediach społecznościowych. Zaczął od podziękowań. "Dziękuję wszystkim tym, którzy się o nas upominali! Na demonstracjach, przed więzieniami, pisząc listy i modląc się. Dziękuję wszystkim tym, którzy prostowali kłamstwa, jakimi nas obrzucano, kiedy nie mogliśmy się sami bronić". Na koniec przekazał, że wraca do swoich obowiązków. "Do rychłego zobaczenia".

Internauci o ułaskawieniu: "Proszę przypomnieć, za co zostaliście skazani?"

Internauci nie mieli litości. "Tak, niestety musimy codziennie prostować kłamstwa. Jest pan prawomocnie skazany, stracił pan mandat, nie jest pan posłem... a wyobraża sobie pan, że niektórzy myślą inaczej?", "Do jakich obowiązków?", "Pan to może wrócić, ale na kolejne rozprawy sądowe...", "A tak szczerze, to popełnił Pan przestępstwo czy nie? Proszę przypomnieć za co zostaliście Panowie skazani? Bo przecież ułaskawienie dotyczy osób skazanych prawomocnym wyrokiem … ale Pan to doskonale wie", "Termostat podkręć", "Proszę pamiętać, że nie jest Pan posłem:)" - to tylko niektóre komentarze.

Szafarowicz do Kamińskiego i Wąsika: "Olbrzymi szacunek"

Jest jednak kilka osób całym sercem wspierających Macieja Wąsika. Wśród nich choćby Oskar Szafarowicz, znany działacz młodzieżówki PiS. "Szanowni Panowie, dziękujemy, że pozostawaliście przez ten cały podły czas prawdziwie wolni i nieugięci, mimo bezprawnych i haniebnych szykan oraz niegodziwości ze strony ponurej dyktatury! Olbrzymi szacunek. Prawda, przyzwoitość, praworządność i sprawiedliwość ostatecznie zwyciężą" - napisał.

Dziękuję wszystkim tym, którzy się o nas upomninali! Na demonstracjach, przed więzieniami, pisząc listy i modląc się. Dziękuję wszystkim tym, ktorzy prostowali kłamstwa, jakimi nas obrzucano, kiedy nie mogliśmy się sami bronić. Czas wrócić do obowiązków! Do rychłego zobaczenia!— Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) January 24, 2024

