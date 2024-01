To czeka Kamińskiego i Wąsika po wejściu do Sejmu. Klamka zapadła!

We wtorek, po dwóch tygodniach spędzonych w zakładach karnych, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli na wolność. Ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę politycy od razu po opuszczeniu więzienia odgrażali się "Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy", zapowiadając tym samym swoją obecność na zaplanowanym na czwartek, 25 stycznia, posiedzeniu Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia stoi na stanowisku, że panowie nie są już posłami. Taki stan rzeczy potwierdza dr hab. Mikołaj Małecki z UJ. W rozmowie z PAP zauważył, że "z dniem wydania aktu łaski panowie Wąsik i Kamiński są w świetle prawa uznawani za osoby niekarane, czyli zacierają się wszystkie skutki prawomocnego wyroku. To oznacza, że w najbliższych wyborach będą mogli kandydować jako osoby niekarane. Ale to nie oznacza, że wracają ich mandaty poselskie w tej kadencji. Ich mandaty poselskie wygasły i w tej kadencji powrotu na salę Sejmu nie mają".

Gawkowski: "Prezydent ułaskawił przestępców"

Tymczasem Maciej Wąsik jest przekonany, że wciąż ma mandat poselski. "Stoję na stanowisku, że jestem posłem. Wyrok z 20 grudnia był wyrokiem pozornym, co potwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. To jest mój obowiązek, żeby reprezentować moich wyborców w Sejmie" - powiedział. Czy w Sejmie szykuje się więc potężna awantura? Wicepremier Krzysztof Gawkowski (Lewica) zdradził w środę, 24 stycznia, czego ułaskawieni powinni się spodziewać, przekraczając progi gmachu sejmowego.

"Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej, wydając akt ułaskawienia potwierdził, że ułaskawia przestępców, a w związku z tym te mandaty, które były w ich posiadaniu, na pewno nie były mandatami, które dzisiaj są obowiązujące, tylko wygasły" powiedział w porannej rozmowie z Radiem Plus. Jednocześnie dodał, że z pewnością na teren Sejmu się dostaną. "Nie sądzę, by marszałek Szymon Hołownia zastosował procedurę niewpuszczenia ich do gmachu sejmowego". Z całą stanowczością stwierdził jednak, że na tym się skończy. "Nawet jeśli będą prowadzili jakąś siłową grę w tej sprawie, to karty nikt im nie włączy, to znaczy ani jeden, ani drugi pan nie będzie głosował".

Kamiński i Wąsik na wolności

Przypomnijmy, 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień jako szefowie CBA, w "aferze gruntowej" z 2007 r. W związku z tym marszałek Sejmu wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia ich mandatów poselskich. 9 stycznia policja zatrzymała ich, później zostali osadzeni w zakładach karnych. We wtorek, 23 stycznia, prezydent Andrzej Duda poinformował, że obaj zostali przez niego ułaskawieni.

