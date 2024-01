Wąsik i Kamiński zaproszeni do Dudy. "Prezydent ceni doświadczenie Mariusza Kamińskiego"

Na pasach z nosem w telefonie. Ekspert do Zandberga: "Na Boga, trzeba się oderwać od telefonu"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zaproszeni na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą na środę (24 stycznia) na godz. 15.00. Informację o planowanej wizycie ułaskawionych i wypuszczonych we wtorek wieczorem z zakładów karnych polityków PiS przekazała w Polsat News Małgorzata Paprocka, minister w KPRP. Poinformowała, że spotkanie ma dotyczyć spraw, które się zakończyły oraz tych, które "są przed nami". Podkreśliła także, że prezydent "ceni sobie doświadczenie i wiedzę Mariusza Kamińskiego".

Kamiński: "Panie Tusk widzimy się niedługo"

Kamiński i Wąsik opuścili zakłady karne we wtorek tuż po 21. Od popołudnia, gdy Andrzej Duda ogłosił swoją decyzję o ich ułaskawieniu, w Radomiu i Przytułach Starych na ich wyjście oczekiwały rodziny i politycy PiS. "Ta walka trwa, to może być długa droga, trudna droga, ale zwyciężymy na pewno" - powiedział Kamiński tuż po wyjściu z Aresztu Śledczego w Radomiu. "Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy" - zapowiadał. W tym samym czasie zakład karny w Przytułach Starych opuszczał Maciej Wąsik. "Często było mi zimno w celi, kiedy stałem przy otwartym oknie, a wam było ciepło na mrozie, na śniegu" - mówił do zgromadzonych.

Obaj będą prawdopodobnie chcieli wziąć udział w czwartkowym posiedzeniu Sejmu, choć marszałek Szymon Hołownia stoi na stanowisku, że nie są już posłami. Taki stan rzeczy potwierdza dr hab. Mikołaj Małecki z UJ. W rozmowie z PAP zauważył, że "z dniem wydania aktu łaski panowie Wąsik i Kamiński są w świetle prawa uznawani za osoby niekarane, czyli zacierają się wszystkie skutki prawomocnego wyroku. To oznacza, że w najbliższych wyborach będą mogli kandydować jako osoby niekarane. Ale to nie oznacza, że wracają ich mandaty poselskie w tej kadencji. Ich mandaty poselskie wygasły i w tej kadencji powrotu na salę Sejmu nie mają".

Wąsik: "Stoję na stanowisku, że jestem posłem"

Oni jednak twierdzą inaczej. "Stoję na stanowisku, że jestem posłem. Wyrok z 20 grudnia był wyrokiem pozornym, co potwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu, Izba Kontroli Nadzwyczajnej. To jest mój obowiązek, żeby reprezentować moich wyborców w Sejmie" - komentował w Telewizji Republika Maciej Wąsik. Przypomnijmy, 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. 9 stycznia tego roku policja zatrzymała obu mężczyzn, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych. We wtorek, 23 stycznia, prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

