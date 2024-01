Oświadczenie prezydenta ws. Kamińskiego i Wąsika. Duda ostro: Zwyczajnie wstyd [WIDEO]

Czy Wąsik i Kamiński jeszcze dziś opuszczą zakłady karne? W Polsat News adwokat Michał Zuchmantowicz, pełnomocnik Kamińskiego ocenił, że to kwestia kilku godzin, ale musi dojść do ogłoszenia przez prezydenta, że zastosował prawo łaski: - Jeżeli tak się wydarzy, to pan prezydent podpisuje postanowienie, które musi być przekazane do sądu, do sędziego dyżurnego, wówczas sędzia jest zobligowany do wydania nakazu wydania osadzonego z zakładu karnego. To się dzieje wszystko w ciągu kilku godzin - przyznał adwokat.