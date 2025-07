Pierwsza prezes Sąd Najwyższego zawiadamia prokuraturę! Chodzi o ważności wyborów prezydenckich

Pierwsza prezes Sąd Najwyższego Małgorzata Manowska zawiadamiała prokuraturę, chodzi o uchwałę SN ws ważności wyborów prezydenckich. - Dodanie adnotacji do uchwały Sądu Najwyższego, stwierdzającej ważność wyboru prezydenta Karola Nawrockiego, to bezprawna ingerencja władzy wykonawczej i zuchwały atak na niezależność SN - oświadczono w informacji o złożeniu przez I prezes SN Małgorzatę Manowską zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie.

