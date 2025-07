Sąd Najwyższy podejmuje decyzję ws. ważności wyborów! Czy Karol Nawrocki będzie prezydentem?

Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności głosowania

Uchwałę o ważności wyborów podejmuje Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) oraz po rozpoznaniu wszystkich protestów przeciwko wyborowi prezydenta. 1 czerwca, w II turze wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki zdobył 50,89 proc. głosów, pokonując kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11 proc.

Wkrótce po II turze wyborów media zaczęły informować o nieprawidłowościach związanych z liczeniem głosów w niektórych komisjach. Informowano m.in. o przypadkach, gdy sami przedstawiciele obwodowych komisji zgłaszali po fakcie pomyłki polegające na odwrotnym przypisaniu głosów kandydatom – głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane Karolowi Nawrockiemu, bądź też odwrotne sytuacje.

Protesty wyborcze

Termin na składanie protestów wyborczych upłynął 16 czerwca. Łącznie zarejestrowano ich ponad 53 tysiące. W ubiegłym tygodniu pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska informowała, że „indywidualne protesty” liczą kilkaset sztuk. Większość – jak mówiła – stanowią protesty składane przy wykorzystaniu gotowych wzorów m.in. opracowanych przez posła KO Romana Giertycha. Ponad 50 tys. protestów wyborczych pozostawiono bez dalszego biegu, o czym informował SN w komunikacie opublikowanym z soboty na niedzielę.

W piątek SN na posiedzeniu jawnym uznał za zasadne zarzuty dwóch protestów wyborczych dotyczących łącznie 12 obwodowych komisji wyborczych, w których przeprowadzono oględziny kart wyborczych po II turze wyborów prezydenckich. Uznał zarazem, że nieprawidłowości te nie miały wpływu na ogólny wynik wyborów. Następnie w weekend SN poinformował o uznaniu na posiedzeniach niejawnych podnoszonych nieprawidłowości w odniesieniu do kolejnych pięciu komisji. Nieprawidłowości te oceniono także jako niemające wpływu na wynik wyborów.

Co ważne, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jeśli SN podejmując uchwałę, nie stwierdzi nieważności wyborów prezydenta, bądź jeśli nie zajdą „żadne inne niespodziewane okoliczności”, to na 6 sierpnia zwoła Zgromadzenie Narodowe, aby nowo wybrany prezydent Karol Nawrocki złożył przysięgę i objął urząd.

Decyzja Sądu Najwyższego. Czy wyniki wyborów są ważne?

Tuż po godzinie 13 otwarto jawne posiedzenie Sądu Najwyższego. Przewodniczył mu sędzia Krzysztof Wiak. Na początku doszło do wymiany argumentów pomiędzy przewodniczącym, a prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem (przypomnijmy, że wcześniej zakwestionował on skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej, domagając się, by sprawę rozpatrywali sędziowie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). W pewnym momencie duże poruszenie na sali wywołał jeden z widzów, który domagał się informacji zwrotnej względem złożonego przez siebie protestu wyborczego, ale po interwencji strażników i słowach sędziego Wiaka usiadł on spokojnie na miejsce.

- Mam pytanie do pana. W 2023 r. w wyborach uzyskał pan mandat senatora. Przypomnę, że ważność tamtych wyborów stwierdzała nasza izba. W związku z tym mam pytanie: czy czuje się pan wadliwie wybranym senatorem? Tzw. neo-senatorem? Wówczas pan nie protestował. Nie przypominam sobie - zaczepiła Bodnara sędzia. - Jestem tutaj w roli osoby występującej w obronie protestów wyborczych. Ostatnią rzeczą, jaką zrobię, to będzie posługiwanie się tego typu słowami, jakie pani sędzia użyła. Tego typu publicystyczne słowa nie powinny padać w tej sali - odpowiedział jej minister sprawiedliwości.

Po przeszło 25 min. doszło w końcu do odczytu sprawozdania z przeprowadzonego postępowania, które odczytywała sędzia Maria Szczepaniec. Sąd Najwyższy zapoznał się ze sprawozdaniem PKW dotyczących wyborów, jak i postanowieniami dotyczącymi protestów wyborczych. PKW oceniała, że incydenty mogły mieć wpływ na ostateczny wynik, więc pozostawiła wydanie decyzji SN. Wskazano następnie, że liczba protestów wyborczych, choć wielka, to w większości była jednak bezpodstawna (lub niespełniająca wszystkich wymogów formalnych, lub zawierających takowe błędy). - W 21 przypadkach Sąd Najwyższy wyraził opinię, że zarzuty protestu są zasadne w całości lub w części, lecz stwierdzone naruszenia nie miały wpływu na wynik wyborów - przekazała.

Po ponad 20 minutach swoje sprawozdanie przedstawił Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. W konkluzji ocenił, że nie stwierdzono takich uchybień, które miały mieć wpływ na wyrok wyborów. Zastrzegł przy tym jednak, że takowe miały miejsca i nie można traktować ich jako coś, co jest nieuniknione, więc należy z nich wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jak podkreślił, zaledwie 0,3% osób odpowiedzialnych za wybory popełniło błędy. Na koniec zaapelował więc o zaakceptowanie wyniku wyborów.

Tuż przed 14 swoje sprawozdanie rozpoczął przedstawiać Adam Bodnar. Przekonywał on, że doszło do szeregu nieprawidłowości w rozpatrywaniu protestów wyborczych. Twierdził przy tym, że otrzymał jedynie szczątkową ilość informacji na ich temat. Zarzucał też, że jakiekolwiek stanowiska prokuratora generalnego nie zostały wzięte pod uwagę przez SN. Prokuratorom miano również utrudniać dostęp do akt danych protestów wyborczych (dodając przy tym, że gdy ostatecznie je przyznano, to i tak się nie dało nic zrobić, gdyż czytelnia w SN jest dziś nieczynna z powodu protestów). Wskazywał również, że jest więcej komisji, w których powinno dojść do ponownego przeliczenia głosów. Wyraził przy tym wątpliwość, czy na pewno wszystkie protesty zostały tak naprawdę przez SN rozpatrzone.

Po Adamie Bodnarze głos zabrał prok. Jacek Bilewicz. Mówił on o konkretnych protestach, w których były wskazane "cztery kategorie anomalii" (czyli zaskakujących wyników w konkretnych komisjach, mając na uwadze te z pierwszej, i drugiej tury). Przekonywał on, że zignorowanie wskazanych przez niego dwóch protestów wyborczych, może wzbudzać w społeczeństwie obawy o to, czy wynik wyborów jest prawdziwy.

informację aktualizujemy na bieżąco.

