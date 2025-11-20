Włodzimierz Czarzasty idzie po pełnię władzy. „Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł mu zagrażać”

Włodzimierz Czarzasty został wybrany marszałkiem Sejmu na dwa lata i ogłosił powołanie Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu.

Powrót Siwca, doświadczonego polityka związanego wcześniej z prezydentem Kwaśniewskim, jest postrzegany jako element budowania zaplecza przez Czarzastego.

Według polityków Lewicy, nowy marszałek nie musi już walczyć o przywództwo w partii — ma je „podane na tacy”.

Czarzasty zatrudnił Siwca w Sejmie

Współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, został we wtorek marszałkiem Sejmu na dwa lata. Wczoraj przekazał, że powołał Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu i Bartosza Machalicę (40 l.) na dyrektora gabinetu. Zastępcami szefa Kancelarii zostali Dariusz Salomończyk oraz Jerzy Woźniak. Wcześniej komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Siwca. – Bardzo wam dziękuję. Mam formę konkretną i krótką. Pan Marek Siwiec zostanie powołany na szefa Kancelarii Sejmu – skomentował Czarzasty, który zastąpił w fotelu marszałka Szymona Hołownię (49 l.).

"Ma przywództwo podane na tacy"

Siwiec był posłem I i II kadencji, ministrem w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i szefem BBN (1997–2004), europosłem VI i VII kadencji, a także szefem Stowarzyszenia Ordynacka. Jego powrót to znak, że Czarzasty umacnia się w partii.

– Włodek poważnie zastanawiał się, czy walczyć o przywództwo w partii, ale kiedy stało się pewne, że będzie marszałkiem, podjął decyzję, że będzie się ubiegał o reelekcję – mówi nam współpracownik Czarzastego. – Lewica od dwóch dekad nie miała polityka na tak ważnym stanowisku. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś realnie zagroził jego przywództwu. W zasadzie nie musi o nie walczyć, ma je podane na tacy – słyszymy od rozmówcy z Lewicy.

Błaszczak: To grupa rekonstrukcyjna

Objęcie funkcji marszałka przez Czarzastego nie spodobało się opozycji. Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości na konferencji w Sejmie powiedział, że PiS przestrzegało przed tym, co zrobi rząd Donalda Tuska, jeżeli dojdzie do władzy. Powołanie Siwca oznacza, według niego, powrót do Sejmu „grupy rekonstrukcyjnej”. Grupa ta, jak dodał, to „układ części elit solidarnościowych, lewicowo-liberalnych z komuną”, który rządził Polską przez wiele lat. Błaszczak akcentował, że zawsze to były fatalne rządy dla Polski.

