PILNE! Sąd Najwyższy wydał orzeczenie ws. protestów wyborczych! "Są zasadne"

Sąd Najwyższy rozpatrzył protesty wyborcze!

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpatruje w piątek trzy protesty na jawnych posiedzeniach. W pierwszej kolejności zajęli się protestem wniesionym przez Magdalenę Miazek-Mioduszewską. Rozpoznali go sędziowie: Adam Redzik, Aleksander Stępkowski i Paweł Wojciechowski. Ten pierwszy szczegółowo omówił, które protesty zostały uznane za zasadne. - Co do nieprawidłowości w sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonego w dniu 1 czerwca 2025 roku, przez obwodowe Komisje Wyborcze nr 4 w Brześciu Kujawskim, nr 17 w Gdańsku, nr 25 w Grudziądzu, nr 95 w Krakowie, nr 13 w Mińsku Mazowieckim, nr 9 w Strzelcach Opolskich, nr 35 w Tychach, nr 3 w Oleśnie z powodu nieprawidłowości w przenoszeniu prawidłowo policzonych głosów do protokołu poprzez przypisanie głosów jednego kandydata drugiemu kandydatowi, są zasadne. Stwierdzone naruszenie nie miało wpływu na wynik wyborów - tłumaczył.

Podobne ustalenia dotyczyły komisji wyborczych nr 30 w Bielsku-Białej i nr 6 w Kamiennej Górze, gdzie protesty również uznano za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów. Sąd wskazał również na omyłki w liczeniu głosów przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 53 w Katowicach, które miały działać na niekorzyść obu kandydatów.

Czy to omyłki, czy celowe działanie? Prokuratura bada sprawę

Mimo że Sąd Najwyższy uznał, że wykryte nieprawidłowości nie wpłynęły na ostateczny wynik wyborów, pojawiły się pytania o charakter tych naruszeń. - Czy były to omyłki, czy to było celowe działanie? To już jest kwestia postępowania niezwiązanego z samym postępowaniem wyborczym, które realizuje Sąd Najwyższy, ale postępowanie, które prowadzi prokuratura – zaznaczył sędzia Redzik. Oznacza to, że sprawa może mieć dalszy ciąg w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę, która zbada, czy doszło do celowych działań mających na celu manipulację wynikami głosowania.

- Czy takie sytuacje są wyjątkowe, które obserwujemy z nieprawidłowościami? Chyba nie, dlatego że SN mierzył się z takimi problemami już wcześniej. Zapadały orzeczenia SN w 2010 r., gdzie dochodziło do podobnych pomyłek, nieprawidłowości we wpisywaniu wyników głosowania do protokołów - dodawał sędzia Redzik. Sąd Najwyższy poinformował, że pozostałe protesty pozostały „bez dalszego biegu”, co oznacza, że nie spełniły wymogów formalnych lub nie zawierały wystarczających dowodów na poparcie zarzutów. Protest dotyczący komisji nr 10 w Tarnowie został uznany za „niezasadny”.

Protesty przed SN

W czasie, gdy IKNiSP zajmuje się wnioskami, przed siedzibą SN trwają demonstracje. Jedna z nich zorganizowana została przez środowisko działacza narodowców Roberta Bąkiewicza. Pojawili się na niej m.in. Mateusz Morawiecki i Antoni Macierewicz. Manifestanci twierdzą, że rząd Donalda Tuska przymierza się do "siłowego przejęcia Sądu Najwyższego i unieważnienia legalnych wyborów", by nie dopuścić do prezydentury Karola Nawrockiego.Z drugiej strony przed budynkiem SN pojawili się zwolennicy idei ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. Demonstranci mają ze sobą biało-czerwone flagi i transparenty z hasłami wzywającymi do reasumpcji.

