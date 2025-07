Andrzej Duda ma szansę na trzecią kadencję prezydentury?! Możliwa zmiana w przepisach

Polskie Stronnictwo Ludowe zainicjowało projekt ustawy mającej na celu zniesienie ograniczenia dwukadencyjności dla samorządowców, wprowadzonego w 2018 roku. Waldemar Pawlak, szef Rady Naczelnej PSL, argumentuje, że takie rozwiązanie jest korzystne dla lokalnych społeczności, gdzie doświadczeni i skuteczni włodarze mogą kontynuować swoją pracę na rzecz rozwoju regionu.

- Zrobiono badania i tam, gdzie są dobrzy gospodarze i dobrze zarządzają lokalną wspólnotą, to dłużej rządzą i wyniki w tych gminach są lepsze - stwierdził Pawlak w programie "Gość Wydarzeń".

Trzecia kadencja Andrzeja Dudy?

Podczas rozmowy, Pawlak został zapytany o możliwość zniesienia dwukadencyjności również w kontekście urzędu prezydenta. Jego odpowiedź była zaskakująca i wywołała szerokie komentarze.

- A wie pan, że bym się zgodził - powiedział Pawlak, sugerując, że Andrzej Duda mógłby pełnić rolę łączącą społeczeństwo przez dłuższy czas, potencjalnie przez trzecią kadencję.

Polityk odniósł się również do popularności byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który, mimo upływu lat od zakończenia prezydentury, wciąż cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

- On do dzisiaj jest dość popularny i pewnie gdyby była możliwość startowania w kolejnych kadencjach, to byłby prezydentem - zauważył Waldemar Pawlak, podkreślając, że długoletnie doświadczenie i zaufanie społeczne mogą być cennymi zasobami dla państwa.

Wypowiedź Waldemara Pawlaka otwiera dyskusję na temat ewentualnych zmian w konstytucji RP i przyszłości polskiego systemu politycznego. Propozycja zniesienia dwukadencyjności zarówno w samorządach, jak i na szczeblu prezydenckim, wymaga szerokiej debaty publicznej i analizy potencjalnych konsekwencji dla stabilności i funkcjonowania państwa.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Andrzej Dudy w czasie swojej prezydentury:

Sonda Czy twoim zdaniem prezydenci powinni mieć prawo do trzech kadencji sprawowania władzy? Tak Nie Nie wiem