Ważny wpis Tuska pojawił się nagle wieczorem 11 listopada! "To już decyzja"

Premier Tusk świętował 11 listopada w Gdańsku, wspominając odzyskanie niepodległości i jedność Polaków.

Po uroczystościach premier ogłosił na portalu X, że Polska nie przyjmie migrantów w ramach Paktu Migracyjnego ani nie będzie za to płacić.

To słowa nawiązujące do ogłoszenia Komisji Europejskiej, która wskazała, że Polska i inne kraje mogą ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów.

Święto odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu-11 listopada premier Donald Tusk spędził Gdańsku. Jak mówił w czasie swojego wystąpienia wspominając wydarzenia sprzed 107 lat: - Wtedy, w 1918 roku, jakimś cudem wymodlonym przez naszych wieszczów, upadły trzy zaborcze imperia. Pokonaliśmy w obronie naszej świeżej niepodległości Rosję bolszewicką w bitwie, którą świat nazwał cudem nad Wisłą. Ale największym cudem było to, że Polacy potrafili się zjednoczyć. (…) Symbolem tego zjednoczenia stał się dla wszystkich Józef Piłsudski.

Wieczorem, już po zakończeniu wszelkich uroczystości premier Tusk zabrał głos na portalu X. Napisał dosłownie trzy, ale jakże ważne i istotne zdania. Szef rządu przekazał: - Tak, jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy!

Tym samym nawiązał on do decyzji Komisji Europejskiej, która poinformowała 11 listopada, że m.in. Polska będzie mogła wystąpić o zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok. Co więcej Komisja Europejska przekazała, że Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną presją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego. Każde z tych państwa może wystąpić w tej sprawie do Rady Unii Europejskiej, która decyzje w tej sprawie będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną, a jeśli tak się stanie, wyłączenie będzie obowiązywać na rok.

Czym jest pakt azylowo-migracyjny?

Pakt azylowo-migracyjny przewiduje wybór jednej z trzech możliwości wyrażenia solidarności z krajami zmagającymi się z presją migracyjną w Unii Europejskiej. Są to takie możliwości jak: przyjęcie migrantów, wniesienia wkładu finansowego albo wsparcie operacyjne.

