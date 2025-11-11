„Niepodległość jest dla wszystkich”. Donald Tusk z mocnym przekazem 11 listopada

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-11 13:04

Premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Niepodległości w Gdańsku mówił o cudzie zjednoczenia, który w 1918 roku pozwolił Polakom odbudować wolne państwo po 123 latach zaborów. – Największym cudem było to, że Polacy potrafili się zjednoczyć, zbudowali jedno państwo, które trzeba było posklejać z trzech zaborów – podkreślił szef rządu.

  • Donald Tusk uczcił Święto Niepodległości w swoim rodzinnym Gdańsku.
  • Nazwał 11 listopada „cudem zjednoczenia” i „świętem wszystkich Polaków”.
  • Przypomniał o roli Józefa Piłsudskiego i o trudnych początkach II RP.
  • Zaapelował o jedność i myślenie państwowe ponad podziałami.

„To był cud zjednoczenia”

Podczas uroczystości w Gdańsku premier Donald Tusk mówił o wyjątkowym charakterze dnia 11 listopada. Jak podkreślił, odzyskanie niepodległości było nie tylko politycznym wydarzeniem, ale duchowym i narodowym cudem.

Para prezydencka na mszy za Ojczyznę. Karol i Marta Nawroccy modlili się w Świątyni Opatrzności Bożej

– Rocznica niepodległości, dzień 11 listopada, to jest cud zjednoczenia w 1918 roku, wymodlony przez naszych wieszczów – powiedział.

Premier przypomniał też, że to właśnie wspólnota Polaków z trzech zaborów pozwoliła odbudować państwo od podstaw. – Największym cudem było to, że Polacy potrafili się zjednoczyć, zbudowali jedno państwo, które trzeba było posklejać z trzech zaborów – mówił Tusk.

Piłsudski jako symbol wolnej Polski

Szef rządu odwołał się także do postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, którego nazwał symbolem tamtego zjednoczenia.

– Symbolem tego cudu stał się dla wszystkich Polek i Polaków Józef Piłsudski – podkreślił.Jednocześnie przypomniał, że sam Piłsudski musiał zmagać się z falą krytyki i politycznych ataków.– To on słyszał od swoich przeciwników, że jest lewakiem, bezbożnikiem, a nawet agentem niemieckim. Skąd my to znamy – zauważył premier, wzbudzając poruszenie wśród zgromadzonych.

W jego ocenie, Piłsudski był przede wszystkim państwowcem, który ponad wszystko stawiał dobro Polski i tego samego myślenia dziś nam potrzeba.

Para prezydencka na mszy za Ojczyznę. Karol i Marta Nawroccy modlili się w Świątyni Opatrzności Bożej

„Niepodległość jest dla wszystkich”

W dalszej części wystąpienia Donald Tusk przypomniał, że Święto Niepodległości jest dniem radości, dumy i wspólnoty.

– Tak jak 107 lat temu, tak i dzisiaj wszędzie tam, gdzie rozbrzmiewa polska mowa, wszyscy świętujemy ten dzień z radością i dumą w sercu. Niepodległość jest dla wszystkich – mówił premier.

Podkreślił, że w jego rodzinnym Gdańsku wyjątkowo silnie czuć ducha wspólnoty, która łączy ludzi z różnych stron kraju.

– Tu w Gdańsku swoje miejsce znaleźli Kaszubi, Wilniucy, Lwowiacy, przybysze z Podlasia, z Lubelszczyzny, z Mazowsza. To właśnie tu, w tym mieście, słowo „Solidarność” po raz pierwszy poruszyło serca i umysły całego świata – przypomniał Tusk.

Święto radości, dumy i wspólnoty

Premier wspomniał, że 25 lat temu, wspólnie z prezydentem Pawłem Adamowiczem, zainicjował w Gdańsku pierwszą Paradę Niepodległości. Nie spodziewał się wtedy, że pomysł radosnego świętowania 11 listopada tak szybko przyjmie się w całym kraju.

– Chciałbym, żeby cała Polska zobaczyła, że obchody Święta Niepodległości to święto radości, dumy i jedności – powiedział Tusk.

Zakończył swoje wystąpienie słowami:

– Niepodległość to dar, ale i obowiązek. Nie tylko wobec przeszłości, ale i wobec przyszłości naszych dzieci.

Express Biedrzyckie - BRODZIŃSKA-MIROWSKA
Sonda
Czy zgadzasz się z premierem, że 11 listopada to „cud zjednoczenia”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK