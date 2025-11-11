Para prezydencka na mszy za Ojczyznę. Karol i Marta Nawroccy modlili się w Świątyni Opatrzności Bożej

Prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta uczestniczyli we mszy świętej za Ojczyznę.

Uroczystość odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i wojska.

Kancelaria Prezydenta opublikowała zdjęcia z uroczystości.

Modlitwa za Ojczyznę i jej bohaterów

W uroczystej mszy świętej za Ojczyznę wzięli udział przedstawiciele władz, wojska, duchowieństwa i mieszkańcy stolicy. Karol i Marta Nawroccy zajęli miejsca w pierwszych rzędach, symbolicznie reprezentując wszystkich obywateli modlących się w intencji Polski.

Prezydent Nawrocki z żoną Martą oddali hołd Ojcom Niepodległości. Kancelaria pokazała wzruszający film

Podczas liturgii modlono się za tych, którzy walczyli o niepodległość oraz za tych, którzy dziś pracują dla dobra Rzeczypospolitej. Mszy przewodniczył metropolita warszawski, który w homilii podkreślił znaczenie jedności, pamięci historycznej i odpowiedzialności za przyszłość kraju.

Hołd w Świątyni Opatrzności Bożej

Po zakończeniu nabożeństwa prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty przy sarkofagach wybitnych Polaków spoczywających w Panteonie Narodowym, w tym m.in. śp. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Zbigniewa Herberta i Tadeusza Mazowieckiego. Ten gest, jak podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, był wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy budowali niepodległe i wolne państwo.

Oficjalny wpis Kancelarii Prezydenta

Na profilu @prezydentpl w serwisie X (dawniej Twitter) pojawił się wpis z relacją fotograficzną z wydarzenia. „W Świątyni Opatrzności Bożej Para Prezydencka uczestniczy we mszy świętej za Ojczyznę” – przekazała Kancelaria Prezydenta RP, publikując cztery zdjęcia ukazujące modlitwę, zapalanie świec i złożenie kwiatów.

Fotografie szybko obiegły media społecznościowe, zyskując liczne komentarze podkreślające powagę i symboliczny wymiar uroczystości.

Narodowe Święto Niepodległości w duchu modlitwy

Udział pary prezydenckiej w mszy za Ojczyznę był jednym z głównych punktów programu państwowych obchodów 11 listopada. Tego dnia w całym kraju odbyły się uroczyste nabożeństwa, koncerty, defilady i składanie wieńców pod pomnikami Ojców Niepodległości.

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie od lat jest miejscem, w którym łączą się duchowy i narodowy wymiar świętowania, przypominając, że wolność Polski zawsze miała swoje korzenie w wierze i wspólnocie.

W Świątyni Opatrzności Bożej Para Prezydencka uczestniczy we mszy świętej za Ojczyznę. — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 11, 2025

