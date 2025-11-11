Prezydent Nawrocki z żoną Martą oddali hołd Ojcom Niepodległości. Kancelaria pokazała wzruszający film

Para prezydencka odwiedziła stołeczne pomniki Ojców Niepodległości.

W hołdzie bohaterom 1918 roku złożyła wieńce w biało-czerwonych barwach.

Na platformie X Kancelaria Prezydenta opublikowała wzruszające nagranie z uroczystości.

Uroczysty gest spotkał się z dużym odzewem w sieci i komentarzami wdzięczności.

W hołdzie bohaterom niepodległej Polski

W biało-czerwonych kotylionach, przy dźwiękach hymnu państwowego, Karol i Marta Nawroccy odwiedzili miejsca pamięci poświęcone twórcom II Rzeczypospolitej.

Pod pomnikami Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego i Wincentego Witosa para prezydencka złożyła wieńce ozdobione narodowymi wstęgami i oddała hołd w milczeniu.

Uroczystość odbyła się w kameralnej, pełnej godności atmosferze. Prezydent i jego żona złożyli kwiaty w asyście żołnierzy Wojska Polskiego oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP.

Symboliczny gest w Narodowe Święto Niepodległości

Jak przypomina Kancelaria Prezydenta, złożenie wieńców to symboliczny wyraz pamięci o tych, którzy poświęcili życie dla wolnej Polski.

– Hołd dla Ojców naszej Niepodległości! – podkreślono w komunikacie.

Warszawa w tym dniu przybrała odświętny charakter. Flagi narodowe, wojskowe poczty sztandarowe i mieszkańcy odwiedzający pomniki tworzyli wspólny biało-czerwony krajobraz stolicy.

Wzruszający film Kancelarii Prezydenta

Na platformie X (dawniej Twitter) Kancelaria Prezydenta RP opublikowała nagranie. Film ukazuje parę prezydencką składającą wieńce, oddającą cześć bohaterom i stojącą w zadumie przy warszawskich pomnikach.

Niepodległość – pamięć i odpowiedzialność

Tegoroczne obchody 11 listopada przypomniały o tym, że wolność wymaga pielęgnowania i przekazywania historii kolejnym pokoleniom. Prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślał, że niepodległość to dziedzictwo, które zobowiązuje.

Hołd złożony przez parę prezydencką był więc nie tylko gestem pamięci, ale też wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy sto lat temu „myśleli Polską”, zanim jeszcze ona formalnie istniała.

Hołd dla Ojców naszej Niepodległości! 🇵🇱 pic.twitter.com/Y6uqt8X6a5— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 11, 2025

