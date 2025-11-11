Gwizdy i buczenia niosły się po placu Piłsudskiego. Minister Kierwiński reaguje: "Dziękuję za ten doping"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-11-11 17:50

W czasie uroczystości, z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na placu Piłsudskiego doszło do dość nieprzyjemnych sytuacji. W czasie, gdy swoje przemówienie zaczął szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, słyszalne były gwizdy i buczenie. Podobnie było w czasie, gdy szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazywał szable w ramach wręczania oficerom nominacji generalskich. Polityk zabrał głos i skomentował wszystko na portalu X.

Gwizdy i buczenia niosły się po placu Piłsudskiego. Minister Kierwiński reaguje: Dziękuję za ten doping

i

Autor: AKPA
  • W Polsce obchodzono we wtorek, 11 listopada, 107. rocznicę odzyskania niepodległości.
  • Uroczystości odbyły się zarówno w Warszawie, jak i w innych miejscowościach całej Polski. 
  • Podczas obchodów na Placu Piłsudskiego w Warszawie, prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie.
  • W czasie tych oficjalnych obchodów dało się słyszeć gwizdy i buczenie akurat wtedy, gdy w centrum uwagi pojawiali się szefowie MON i MSWiA
  • Władysław Kosiniak-Kamysz i Marcin Kierwiński zareagowali na te incydenty. 
Polityka SE Google News

W Polsce obchodzona jest 107. rocznica odzyskania niepodległości. Prezydent Karol Nawrocki brał udział w uroczystościach w stolicy. Zaś premier Donald Tusk świętował w Gdańsku. Podczas obchodów w Warszawie doszło do niemiłego incydentu - szefowie MON i MSWiA zostali wygwizdani! Wszystko działo się w czasie wykonywania przez nich oficjalnych obowiązków. 

ZOBACZ: Mamy nagranie, jak Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości z flagą w dłoni

Na Plac Piłsudskiego w Warszawie zebrali się przed Grobem Nieznanego Żołnierza najważniejsi politycy w kraju. Obecny był prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkowie, a także wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Gwizdy i buczenie. Ministrowie reagują!

W czasie odbywających się tam uroczystości prezydent wręczył 11 nominacji generalskich. Udział w uroczystości wręczenia nominacji wzięli też wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński, którzy składali wnioski o awanse. Obaj politycy wraz z prezydentem Nawrockim wręczali nominacje. Gdy minister spraw wewnętrznych i administracji wręczał nominacje było słychać gwizdy i buczenie. Kierwiński tak skomentował to na portalu X: - Agresywne reakcje wielbicieli PiS pokazują jedynie, że dobrze wykonuje swoją pracę. Dziękuję za ten doping. I obiecuję więcej...

Również w trakcie wystąpienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dało się słyszeć buczenie i gwizdy! Minister obrony narodowej od razu zareagował na to, co słyszał: -  Krzyk i gwizd nie dały wolności. To praca, modlitwa w sanktuariach - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. 

W Świątyni Opatrzności Bożej Para Prezydencka uczestniczy we mszy świętej za Ojczyznę.
4 zdjęcia
Niedyskretnie o Politykach #1
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki