Mentzen nie wytrzymał: „Zwrócić Tuska do Berlina!”. Ostre hasło na Marszu Niepodległości

- Sławomir Mentzen udostępnił zdjęcie z Marszu Niepodległości 2025 z hasłem „Zwrócić Tuska do Berlina”.
- Lider Konfederacji napisał: „Tłumy pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny. Jesteśmy dumni z bycia Polakami i będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami”.
- Wpis obejrzało już ponad 17 tys. osób w ciągu kilkunastu minut.
- Transparent z wizerunkiem Donalda Tuska wzbudził falę komentarzy — od entuzjazmu po krytykę.
Mentzen: „Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!”
W poście opublikowanym na platformie X Sławomir Mentzen napisał:
Mamy nagranie, jak Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości z flagą w dłoni
„Polska dziś się upomina – zwrócić Tuska do Berlina! Tłumy na Marszu Niepodległości pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny.Jesteśmy dumni z bycia Polakami i zawsze będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami! Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!”
Pod wpisem pojawiło się już setki reakcji, w tym komentarze polityków i sympatyków Konfederacji.
Transparent, który rozgrzał sieć
Zdjęcie z marszu pokazuje tłum uczestników z biało-czerwonymi flagami i odpalonymi racami. W centrum widać transparent z wizerunkiem Donalda Tuska i dużym napisem: „Zwrócić Tuska do Berlina!”. Według organizatorów, to hasło ma symbolicznie odnosić się do polityki rządu i relacji z Niemcami.
Marsz pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”
Tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Na wydarzeniu obecni są m.in. prezydent Karol Nawrocki, Krzysztof Bosak, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.
Marsz Niepodległości 2025 jeszcze się nie skończył, a już wiadomo, że wpis Mentzena i hasło „Zwrócić Tuska do Berlina” zapiszą się jako jedno z najmocniejszych politycznych wydarzeń dnia. W sieci trwa gorąca dyskusja, a zdjęcia z transparentem rozchodzą się po mediach społecznościowych w ekspresowym tempie.