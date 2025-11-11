Mentzen nie wytrzymał: „Zwrócić Tuska do Berlina!”. Ostre hasło na Marszu Niepodległości

Sławomir Mentzen udostępnił zdjęcie z Marszu Niepodległości 2025 z hasłem „Zwrócić Tuska do Berlina”.

Lider Konfederacji napisał: „Tłumy pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny. Jesteśmy dumni z bycia Polakami i będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami”.

Wpis obejrzało już ponad 17 tys. osób w ciągu kilkunastu minut.

Transparent z wizerunkiem Donalda Tuska wzbudził falę komentarzy — od entuzjazmu po krytykę.

Mentzen: „Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!”

W poście opublikowanym na platformie X Sławomir Mentzen napisał:

„Polska dziś się upomina – zwrócić Tuska do Berlina! Tłumy na Marszu Niepodległości pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny.Jesteśmy dumni z bycia Polakami i zawsze będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami! Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!”

Pod wpisem pojawiło się już setki reakcji, w tym komentarze polityków i sympatyków Konfederacji.

Transparent, który rozgrzał sieć

Zdjęcie z marszu pokazuje tłum uczestników z biało-czerwonymi flagami i odpalonymi racami. W centrum widać transparent z wizerunkiem Donalda Tuska i dużym napisem: „Zwrócić Tuska do Berlina!”. Według organizatorów, to hasło ma symbolicznie odnosić się do polityki rządu i relacji z Niemcami.

Marsz pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Na wydarzeniu obecni są m.in. prezydent Karol Nawrocki, Krzysztof Bosak, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

Marsz Niepodległości 2025 jeszcze się nie skończył, a już wiadomo, że wpis Mentzena i hasło „Zwrócić Tuska do Berlina” zapiszą się jako jedno z najmocniejszych politycznych wydarzeń dnia. W sieci trwa gorąca dyskusja, a zdjęcia z transparentem rozchodzą się po mediach społecznościowych w ekspresowym tempie.

