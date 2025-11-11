Mentzen nie wytrzymał: „Zwrócić Tuska do Berlina!”. Ostre hasło na Marszu Niepodległości

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-11 16:14

Na trasie Marszu Niepodległości 2025 pojawił się transparent, który momentalnie wywołał polityczną burzę. Widniał na nim napis: „Polska dziś się upomina: zwrócić Tuska do Berlina!”. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował zdjęcie i mocny komentarz, który w kilka minut obiegł sieć.

Mentzen nie wytrzymał: „Zwrócić Tuska do Berlina!”. Ostre hasło na Marszu Niepodległości

i

Autor: Filip Naumienko/ Reporter
  • Sławomir Mentzen udostępnił zdjęcie z Marszu Niepodległości 2025 z hasłem „Zwrócić Tuska do Berlina”.
  • Lider Konfederacji napisał: „Tłumy pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny. Jesteśmy dumni z bycia Polakami i będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami”.
  • Wpis obejrzało już ponad 17 tys. osób w ciągu kilkunastu minut.
  • Transparent z wizerunkiem Donalda Tuska wzbudził falę komentarzy — od entuzjazmu po krytykę.

Mentzen: „Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!”

W poście opublikowanym na platformie X Sławomir Mentzen napisał:

Mamy nagranie, jak Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości z flagą w dłoni

„Polska dziś się upomina – zwrócić Tuska do Berlina! Tłumy na Marszu Niepodległości pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny.Jesteśmy dumni z bycia Polakami i zawsze będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami! Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!”

Pod wpisem pojawiło się już setki reakcji, w tym komentarze polityków i sympatyków Konfederacji.

Transparent, który rozgrzał sieć

Zdjęcie z marszu pokazuje tłum uczestników z biało-czerwonymi flagami i odpalonymi racami. W centrum widać transparent z wizerunkiem Donalda Tuska i dużym napisem: „Zwrócić Tuska do Berlina!”. Według organizatorów, to hasło ma symbolicznie odnosić się do polityki rządu i relacji z Niemcami.

Marsz pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Na wydarzeniu obecni są m.in. prezydent Karol Nawrocki, Krzysztof Bosak, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

Marsz Niepodległości 2025 jeszcze się nie skończył, a już wiadomo, że wpis Mentzena i hasło „Zwrócić Tuska do Berlina” zapiszą się jako jedno z najmocniejszych politycznych wydarzeń dnia. W sieci trwa gorąca dyskusja, a zdjęcia z transparentem rozchodzą się po mediach społecznościowych w ekspresowym tempie.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak przemawia przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości 2025
12 zdjęć
Express Biedrzyckie - BRODZIŃSKA-MIROWSKA
Sonda
Jak oceniasz hasło z Marszu Niepodległości: „Zwrócić Tuska do Berlina”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁAWOMIR MENTZEN