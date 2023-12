Kto przechwyci TVP?! Piekarska mocno odpowiada Kalecie!

PROTEST POD TVP

Twa wielki spór o TVP! Przy ulicy Woronicza jest teraz bardzo gorąco, bo wciąż odbywają się tam protesty w sprawie decyzji nowego rządu. Dziś minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał władze Telewizji Publicznej.

Przez cały dzień okupują siedzibę TVP również posłowie PiS, którzy protestują i naradzają się w tej sprawie. Jeden z posłów Sebastian Kaleta powiedział "Super Expressowi", że to, co się dzieje teraz w budynku TVP, jego zdaniem dzieje się bezprawnie. - Czegoś takiego nie było od stanu wojennego – komentował Kaleta.

- Nie chcemy dopuścić do siłowej, bezprawnej próby przejęcia władzy w mediach publicznych. To, co się dzieje to są standardy przypominające chyba „13-sty grudnia”, kiedy decyzją jednego człowieka wstrzymano funkcjonowanie mediów, ludzie nie mogli dowiedzieć się, co się dzieje, a dzieje się zamach! – mówił nam poseł.

Na te słowa oburzyła się posłanka Koalicji Obywatelskiej, która widzi tę sprawę zupełnie inaczej. - Przegrywać też trzeba umieć i trzeba umieć oddać władzę! – odpowiada posłowi Kalecie. - PiS i Kaczyński nawet nie potrafią przegrać! Przegrali wybory i tyle, społeczeństwu należy oddać TVP i za tym też Polacy zagłosowali 15 października - mówi nam Katarzyna Piekarska.

Szokujące sceny na antenie TVP 1. Przerwano nadawanie programu

W siedzibie TVP pojawił się też były minister edukacji Przemysław Czarnek, który komentował działania dotyczące przejęcia Telewizji Polskiej przez nowy rząd - Proszę mi podać jeden taki kraj Unii Europejskiej, w którym przejmowanie władzy następuje w ten sposób?: że wchodzi się na siłę do gabinetu, i czy ktoś bije posłów? Czy państwo widzieliście kiedykolwiek coś takiego? - pytał dziennikarzy Przemysław Czarnek.