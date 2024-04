i Autor: Adam Chełstowski / Forum Aleksander Kwaśniewski

były prezydent alarmuje

Aleksander Kwaśniewski pojawił się w Sejmie. "To są wybory o być, albo nie być"

pmar | PAP 15:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Aleksander Kwaśniewski w poniedziałek 29 kwietnia nieoczekiwanie pojawił się w Sejmie. Został tam zaproszony na konferencję prasową Lewicy z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, która przypada na 1 maja. Były prezydent w swoim przemówieniu mówił m.in. o najbliższej przyszłości, czyli wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. - To są wybory o „być albo nie być UE” w przyszłości. Unia musi się zmieniać, ale ważne jest, by w tych zmianach nie zagubić głównej wartości, jaką jest integracja europejska - poważnie alarmował Kwaśniewski.