Karol Nawrocki kandydatem PiS w wyborach prezydenckich? Kim jest potencjalny następca Andrzeja Dudy?

"Rzeczpospolita” w środę pokazała wyniki zleconego sondażu prezydenckiego. Pierwsze miejsce w badaniu zajął kandydat KO, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski z wynikiem 34,2 proc. Na drugim miejscu jest właśnie ewentualny kandydat PiS Karol Nawrocki (22,2 proc.). Na trzeciej pozycji plasuje się marszałek Sejmu Szymon Hołownia (10,2 proc.) - kandydat Trzeciej Drogi (WIĘCEJ: Wybory prezydenckie 2025. Szanse na drugą turę z Trzaskowskim ma Karol Nawrocki). Kim zatem jest Karol Nawrocki?

TVN24.pl informuje, że Nawrocki urodził się w 1983 roku w Gdańsku. Z wykształcenia jest historykiem - ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, a od 2013 roku jest doktorem nauk humanistycznych. Skończył też studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na kierunku International MBA in Strategy, Programme and Project Management. Nawrocki zajmuje się przede wszystkim najnowszą historią Polski, w tym historią opozycji antykomunistycznej. Od 2009 roku pracował w gdańskim oddziale IPN. Od 2017 roku był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Od lipca 2021 roku jest prezesem IPN. W głosowaniu w Sejmie jego kandydaturę poparło wówczas 248 posłów - Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Kukiz'15. 198 posłów było przeciw, czterech wstrzymało się od głosu.

To pierwszy w Polsce historyk podejmujący badania nad przestępczością zorganizowaną w PRL w latach 80. Jest przewodniczącym Koalicji na Rzecz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. W lutym 2024 r. znalazł się na liście osób poszukiwanych przez Federację Rosyjską w związku z zarzutami karnymi postawionymi za działania związane z usuwaniem pomników upamiętniających obecność Armii Czerwonej na terenie Polski w latach 1944–1989.

Na początku września "Rzeczpospolita" opisywała "niebezpieczne związki" Nawrockiego. Gazeta wskazywała, że prezes IPN ma bliskie relacje z Patrykiem Masiakiem, pseudonim Wielki Bu. To zawodnik freak fightów, a w przeszłości - "kryminalista" "skazany za porwanie", który "siedział w celi dla niebezpiecznych więźniów, a prokuratura wiąże go z trójmiejskim gangiem sutenerów" - podano. W rozmowie z gazetą Nawrocki podkreślił, że Masiaka poznał kilkanaście lat temu na sali bokserskiej, ponieważ w młodości trenował pięściarstwo. - Wiele lat się nie widzieliśmy, tak więc nie odniosę się do kwestii kryminalnych. Nie mam o nich pojęcia - powiedział.

Jak opisała "Gazeta Wyborcza", Nawrocki pochodzi z robotniczej dzielnicy Siedlce w Gdańsku, gdzie wychowywał się z siostrą w starej kamienicy. Jego ojciec z zawodu był tokarzem i w latach 80. był członkiem "Solidarności", z kolei matka była introligatorką i przeważnie zajmowała się domem. Jako bokser w młodości, na początku lat 2000, Nawrocki zdobył Puchar Polski juniorów w kategorii 91 kg. Oprócz boksu był piłkarzem drużyny Ex Siedlce Gdańsk. Ma żonę Martę, z którą mają dwoje dzieci oraz najstarszego syna z jej pierwszego związku.

